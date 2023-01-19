Шарль Мішель прибув до Києва: виступив у Раді і зустрівся зі Зеленським

До України 19 січня прибув президент Європейської ради Шарль Мішель. Він виступив у Верховній Раді, а потім зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Мішель, виступаючи у парламенті, наголосив, що Україна – це ЄС. Європарламент. Крім того, чиновник поклав квіти до Стіни пам'яті.

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Без вільної України не буде вільної Європи

Президент Євроради зазначив, що "сьогодні ми всі українці". Він не сумнівається, що Україна переможе.

Україна це ЄС, а ЄС це Україна. І ми будемо разом! Я сподіваюсь, що колись Україна буде займати мою позицію в Європейській раді,

– наголосив Мішель.

Він зазначив, що українці платять велику ціну за вибір приєднатись до ЄС. Посадовець визнав, не може бути вільної Європи без вільної України.

Зустріч із Зеленським

Далі Шарль Мішель провів переговори з президентом Володимиром Зеленським. Український лідер зауважив, що Україна та ЄС вже досягли вагомих результатів в історичному зближенні.

Зеленський нагадав, що наша мета – повноправне членство України в Євросоюзі. Вже цього року мають розпочати переговори щодо цього процесу.

Маємо велику мотивацію, велике бажання й ідемо вперед. Дякую Шарлю Мішелю за лідерську підтримку України, нашої стійкості, нашої незалежності та нашого народу,

– зазначив президент.

Мішель відвідав військових

​Голова Євроради також відвідав українських військових в одному з центрів реабілітації. Він заявив, що продовжує працювати над питанням більшої кількості поставок зброї для України.

Мішель констатував, що вражений мужністю ветеранів.

Шарль Мішель відвідав українських військових / Фото з його твітеру: