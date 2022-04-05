Ще 6 Героїв України: Зеленський нагородив українських військових командирів

Президент Володимир Зеленський відзначив ще 152 українських захисників. Шістьом військовим надали звання Герой України.

Трьох захисників відзначили посмертно. Про це у своєму зверненні розповів президент, повідомляє 24 канал.

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Президент нагородив українських захисників

Зеленський розповів, що перед записом вечірнього звернення до українців він традиційно підписав указ про нагородження українських героїв.

Державними нагородами відзначені 152 військовослужбовці Збройних Сил України, із них троє – посмертно,

– зазначив президент.

Глава держави посмертно надав звання Герой України з відзначенням орденом "Золота Зірка" старшому лейтенанту Бондаруку Віталію Анатолійовичу.

Окрім цього, за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, та вірність військовій присязі Зеленський надав звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка":

майору Вересу Кирилу Кириловичу;

полковнику Зугравому Олександру В'ячеславовичу;

полковнику Кулагіну Родіону Анатолійовичу;

підполковнику Старченку Сергію Олександровичу;

майору Царенку Андрію Юрійовичу.

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

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