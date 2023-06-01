РДК поруч, а Шебекіно у вогні: показуємо російське місто на карті
У Шебекіно, що на Бєлгородщині, тривають постійні обстріли та все у вогні. Російський добровольчий корпус заявив, що їхні бійці ведуть бій у місті.
Пропагандисти бідкаються, що у місті є влучання снарядів. 24 Канал детальніше розповість, де розташоване Шебекіно та покаже на карті.
Важливо У Шебекіно палає завод "Монокристал" та 5-поверхівка: росіяни бідкаються на влучання снаряда
Де розташоване Шебекіно
Шебекіно – це місто у Шебекінському районі Бєлгородської області, що на Росії. Воно розташоване на річці Нежеголь, за 7 кілометрів від її гирла та за 7 кілометрів від кордону з Україною.
У місті діє автомобільний пункт контролю через державний кордон з Україною Плетенівка – Шебекіно, а також залізничний пункт контролю через державний кордон з Україною Вовчанськ – Нежеголь.
1 червня відбуваються активні бої у місті. Місцеві мешканці намагаються втікати з Шебекіно.
Карта, де розташоване місто Шебекіно
Активні бої та обстріл Шебекіно: все, що відомо
- 1 червня Російський добровольчий корпус заявив, що їхні бійці ведуть бій у місті Шебекіно Бєлгородської області.
- У місті загорівся завод "Монокристал". Повідомляється, що на підприємстві були армійські паливозаправники. На заводі виробляють синтетичний сапфір для високотехнологічних застосувань в електронній та оптоелектронній промисловості.
- Також у Шебекіно спалахнув п'ятиповерховий будинок. Пропагандисти кажуть, що це сталося нібито після влучення снаряда.
- Як стало відомо, влада оголосила план "Фортеця". Він передбачає особливий стан для співробітників правоохоронних органів. Його застосовують, щоб запобігти захопленню об'єктів органів внутрішніх справ і військ.
- Нагадаємо, що 31 травня у Шебекіно пролунало багато вибухів. Тоді казали, що за минулу добу буцімто пошкодили або знищили 72 автівки, 37 багатоквартирних будинків, 471 квартиру та 29 приватних будинків.
- Також тоді низку вулиць буцімто обстріляли 20 снарядами "Градів". Внаслідок чого пошкоджень зазнала інфраструктура, а 4 осіб постраждали.
- Традиційно, у цьому всьому росіяни звинуватили Україну.