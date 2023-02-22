У Бєлгородській області загорівся ТЦ: окупантам привидівся "приліт"
У Шебекіно, що у Бєлгородській області, знову сталася масштабна пожежа у торговому центрі. Однак місцева влада вже защебетала про буцімто обстріл.
Про вигаданий "приліт" повідомив губернатор області В’ячеслав Гладков, інформує 24 Канал. Внаслідок пожежі є постраждалі.
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У Бєлгородській області заговорили про "приліт"
Так, пожежа сталася у Шебекіно в одному з ТЦ. Губернатору області примарилось, що це був "обстріл". За його словами, снаряди нібито потрапили у будівлю, внаслідок чого вона спалахнула.
За даними Гладкова, є один постраждалий. Чоловіка з осколковими пораненнями госпіталізували. Медики оцінюють його стан як украй тяжкий.
Зараз на місці пожежі працюють оперативні служби, а рятувальники гасять ТЦ.
Наслідки пожежі у російському ТЦ / фото Гладкова
Згодом губернатор Бєлгородщини повідомив, що внаслідок пожежі у лікарню госпіталізували ще одного постраждалого – чоловіка з контузією. Його стан середнього ступеня важкості.
О 13:16 пожежу у торговому центрі було ліквідовано. Однак Гладков заговорив про повторний "обстріл".
Також внаслідок повторного обстрілу пошкоджено покрівлю приватного житлового будинку. Приступили до відновлювальних робіт,
– сказав губернатор.
Пошкоджений будинок / фото Гладкова
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