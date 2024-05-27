12 тисяч доларів, щоб переплисти Дністер: прикордонники викрили схему втечі до Молдови

З початку повномасштабного вторгнення в Україні почала діяти заборона перетину кордону чоловікам віком від 18 до 60 років. Відтоді збільшилася кількість чоловіків, які нелегально виїжджають з країни. Один зі способів – перепливання прикордонної річки, наприклад, Дністра.

До цього порушники довго і ретельно готуються, враховуючи усі дрібниці, однак забувають про найголовніше – безпеку. З початку 2024 року тільки на Вінниччині прикордонники затримали понад три сотні осіб, які намагалися незаконно потрапити до Молдови. Багатьом з них врятували життя. Детальніше про викриття схеми втечі до Молдови розповість 24 Канал у межах програми "Кордон.UA".

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Як "плавці" аргументують свою втечу

На перший погляд здається, що до берега сусідньої Молдови лише кілька десятків метрів. Саме тому відчайдухи частенько обирають саме Дністер, аби перетнути кордон. Їх не зупиняє ані сильна течія, ані крижана вода, ані ризик загинути.

На жаль, чоловіків, які шукають можливості дістатися сусідньої Молдови такий ризик не зупиняє. Переважно вони діють самотужки, але часто серед сміливців – чимало жертв шахраїв. Так звану "допомогу" пропонують у соціальних мережах та на закритих телеграм-каналах.

Беруть кошти, приводять до будь-якої річки, навіть до Дністра і людина мусить сама плисти,

– мовив перший заступник начальника відділу "Могилів-Подільський" Юрій Гаврильченко.

До того ж потрапити на той берег – задоволення не з дешевих. Необхідно придбати гідрокостюм, ласти, надувні човни й насамкінець – оплатити пакет "послуг" під умовною назвою "втеча". Вартість такого задоволення від 7 до 12 тисяч доларів.

Аргументація йшла таким чином, що роботи немає в Україні, офіційно влаштуватися немає можливості й вони їдуть на роботу. Є такі родини чоловіків, які повиїжджали на початку повномасштабного вторгнення і вони до своїх сімей прямують,

– зазначив Гаврильченко.

Прикордонники затримують "плавців" ледь не щодня. Траплялося, що прикордонний човен ледь встигав пришвартуватись до берега й знову виклик.

На підготовку до такого запливу у майбутнього порушника йде від 1-го до 3-х місяців. Як заведено казати у військових – тренуються в умовах, максимально наближених до реальних, навіть на інших річках. Проте навіть з гарною фізичною підготовкою приборкати Дністер – небезпечна вигадка.

БпЛА в поміч

Оператор БпЛА Федір Печак розповів, що на Дністрі без очей у небі – не обійтись. Дрони допомагають прикордонникам спостерігати за порушниками ще на етапі підготовки.

Переважно допомагає в нічний час доби, за допомогою тепловізора ми виявляємо підготовку до незаконного перетину державного кордону та можемо вчасно відреагувати на зміну обстановки та вислати моторний човен на перехват порушника,

– зауважив оператор БпЛА.

За словами Федора, серед його затриманих – на другу спробу не наважувався ніхто.