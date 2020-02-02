"Схематоз" Труханова: з'явилося нове гучне ім'я серед підозрюваних

У справі Труханова серед підозрюваних з'явилося нове гучне ім'я. Одним з причетних до можливого розграбунку Одеси може виявитися найближчий соратник колишнього секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Що відомо про справу Труханова

Буквально днями прокурори САП та детективи НАБУ повідомили про підозру ще чотирьом особам в справі Труханова. Вони вважаються фактичними організаторами та контролерами схеми заволодіння 92 мільйонами гривень бюджету Одеси.

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Корупційна схема Труханова полягала в купівлі будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за свідомо завищеною вартістю. Фактично ж, у 2016 році Труханов разом зі спільниками із Одеської мерії та приватної фірми заволоділи коштами бюджету Одеси.

Адже експертиза встановила, що ринкова вартість придбаної будівлі заводу "Краян" для розміщення нової мерії була вдвічі завищена. І як наслідок, міському бюджету завдано збитків на цю саме суму – 92 мільйони гривень.

Надалі їх планували легалізувати через підприємство з ознаками фіктивності. Виявилося, що засновник та керівник цієї фірми проживає на непідконтрольній території так званих "ЛНР/ДНР", але на гроші було вчасно накладено арешт.

Труханов особисто агітував депутатів міськради голосувати за купівлю заводу. Він запевнив депутатів, що будівля "Краян" готова до експлуатації, хоча було встановлено, що внутрішнє оздоблення та інженерні комунікації — незадовільні або взагалі відсутні, а фізичний знос становить 55%.

Труханов казав, що це голосування лише за попереднє рішення, що надання згоди відбудеться пізніше. Та в ході розслідування було встановлено, що прізвище мера Одеси – не єдине гучне у цій справі. Адже подібна схема вимагала покровителів на політичному рівні.

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Хто ж ці четверо, яких додали до переліку обвинувачених? Їх слідство не називає прямо. Але, за наявною інформацією, підозру висунуто колишньому нардепу 6 та 7 скликань Олександру Дубовому, а також його помічникові.

Хто такий Олександр Дубовий та в чому його підозрюють

Що їм інкримінують? Цитата з прес-релізу САП: "Вказані особи організували незаконне заволодіння коштами Одеської міської ради внаслідок реалізації за змовою зі службовими особами Одеської міської ради, представниками комерційних структур територіальній громаді міста адміністративних будівель колишнього заводу "Краян", спробу легалізації таких коштів, а також вчиняли інші дії як пособники у вчиненні злочинів".

Якщо ви не чули прізвища Дубового, це лише доводить, що його діяльність більш відома в тіньовій зоні політики. Його вважали своєрідним "смотрящим" від Турчинова.



Колишній депутат Олександр Дубовий

Тому й не дивно, що коли почалося слідство по Труханову та заводу "Краян", нечувану активність почав проявляти ще один депутат з орбіти Турчинова – Сергій Пашинський, який, начебто, відвідував експертні установи, щоб ті підготували вигідний висновок.

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Дубовий також мають з Турчиновим ще одну спільну діяльність – вони є парафіянами однієї баптистської церкви. До речі, коли я був депутатом, на мене виходив голова Ради старійшин Всеукраїнського союзу об'єднань євангельських християн-баптистів Володимир Кунець.

Він звинувачував Дубового в рейдерському захопленні церкви. Ідеться про храм "Миру, любові і єдності", який розташований у центрі Києва прямо біля мосту Патона.

Кунець, зважаючи на брак коштів для будівництва церкви, уклав договір з Всеукраїнським союзом церков євангельських християн-баптистів. Їхній керівник Антонюк взяв на себе зобов'язання знайти спонсорів. У підсумку ж Кунець втратив контроль над проєктом, а допоміг йому Дубовий.

Як Володимир Кунець коментує ситуацію: дивіться відео



Цікаво, що пастор сподівався також на заступництво Турчинова, який є членом церкви "Слово Життя", а також рукопокладеним дияконом цієї церкви, але марно. Турчинов зайняв бік Дубового, з яким пройшов крізь два парламентських скликання.



Олександр Турчинов

Прямо на Печерському пагорі, що височить над цією церквою, розташовано декілька маєтків, які приписують Дубовому. В одному з них за часів Януковича навіть, подейкують, мешкав Сергій Курченко – одіозний соратник президента-втікача, звинувачений Україною в безлічі злочинів.

Хто такий Сергій Курченко? Український бізнесмен, олігарх, власник групи компаній СЄПЕК (Східно-Європейська паливно-енергетична компанія), ексвласник і президент футбольного клубу "Металіст". Після Революції Гідності втік з України і досі переховується у Москві.



За оцінками МВС, злочинні схеми ввезення на територію України і продажу нафтопродуктів групою компаній СЄПЕК завдали українському бюджету збитків на 7 мільярдів гривень. Проти Курченка відкрита низка кримінальних справ, його майно та майно підприємств заарештовані. Як член оточення Януковича, Курченко потрапив під санкції Європейського Союзу.

Повертаємося до справи заводу "Краян". Слідство вже встановило причетність колишнього депутата Дубового. Чи знав про цю схему його соратник Турчинов, чи допомагав йому уникнути відповідальності, чи бездіяв, чи просто був не в курсі того, що коїться в Одесі, – має встановити слідство.

Але той факт, що соратнику Турчинова змогли винести підозру по справі заводу "Краян" лише після зміни влади та втрати парламентських мандатів "Народним фронтом" – красномовний.

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Так само це пояснює постійні атаки, які здійснювало на адресу НАБУ це політичне угрупування. На сьогодні жодних перешкод слідству немає, тож воно має дійти до всіх бенефіціарів схематозу імені Труханова.