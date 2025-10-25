Шахраї та терористичні угрупування бачать у криптовалютах можливість обходити контроль та санкції. То чи справді крипта робить фінансування тероризму легшим – читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Таємниця криптоанонімності

Попри поширену думку, криптовалюти не гарантують повної анонімності. Так, вони забезпечують певну приватність, адже користувачі можуть здійснювати операції без розкриття свого імені чи банківських даних. Однак усі транзакції фіксуються у відкритому цифровому реєстрі – блокчейні.

Це означає, що навіть за допомогою безкоштовних сервісів, як-от DeBank, можна відстежити рух коштів між гаманцями, хоч без знання їхніх власників. Завдяки глибшому аналізу фахівці та правоохоронці здатні виявляти підозрілі операції, пов'язані з шахрайством, відмиванням грошей чи фінансуванням тероризму.

Отже, криптовалюти не є повністю анонімними, однак рух коштів у цій системі все ж складніше відстежити, ніж у традиційному фінансовому секторі.

Крипта проти терористичних схем

Хоча користувачі не зобов'язані розкривати особисті дані під час переказу криптоактивів, кожен гаманець має унікальну адресу. Спершу цей набір символів нічого не каже про власника, але з часом, якщо гаманець пов'язується з реальною особою, можна відстежити всю історію транзакцій. Саме так блокчейн-аналітики та правоохоронні органи виявляють підозрілих користувачів.

Основні перешкоди в цьому процесі.

Необхідність верифікації особи. Щоб вивести криптовалюти у фіат або навпаки, більшість сервісів вимагають підтвердження особи (KYC).

Щоб вивести криптовалюти у фіат або навпаки, більшість сервісів вимагають підтвердження особи (KYC). Обмежена ліквідність. Великі суми складно переказати без привернення уваги або втрат через подрібнення транзакцій.

Великі суми складно переказати без привернення уваги або втрат через подрібнення транзакцій. Волатильність курсу. Ціна криптовалют може різко коливатися, що робить їх незручними для стабільного фінансування операцій.

Ціна криптовалют може різко коливатися, що робить їх незручними для стабільного фінансування операцій. Санкції та блокування адрес. Координація дій між біржами та державними структурами дозволяє оперативно заморожувати гаманці, пов'язані з незаконною діяльністю.

Історія терористичних схем з криптою

Попри складнощі та ризики, криптовалюти залишаються привабливим інструментом фінансування тероризму для окремих груп. Вже була зафіксована низка гучних випадків використання криптоактивів у цій сфері.

Криптовалютні гаманці, пов'язані з палестинським воєнізованим угрупованням ХАМАС, отримали близько 41 мільйона доларів у період з серпня 2021 року по червень 2023 року. Також Мін'юст США викрив схеми фінансування тероризму та вилучив понад 200 000 USDT, призначених для підтримки ХАМАС.

Адреси, пов'язані з іншою організацією, визнаною США терористичною – "Палестинський ісламський джихад" (PIJ), – за той самий період залучили до 93 мільйони доларів.

Ідентифіковано сотні транзакцій, пов’язаних з терористичною організацією "ІДІЛ", на суму від 100 до 15 000 доларів. Ці транзакції проходили через регульовані біржі, біржі високого ризику та приватних криптотрейдерів, деякі з яких могли свідомо сприяти діяльності терористів.

Подальший розвиток подій

Хоча криптовалюти залишаються швидким та недорогим способом переказу великих сум, вони все ж можуть використовуватися для фінансування тероризму. Водночас індустрія активно розвивається, як механізми контролю. Аналітичні компанії вдосконалюють інструменти відстеження транзакцій, що дозволяє оперативно виявляти підозрілі перекази та блокувати сумнівні гаманці. Регулювання, зокрема MiCA, пильно контролює прозорість фінансових операцій у криптоіндустрії.

Тому у найближчому майбутньому фінансування тероризму через криптовалюти стане значно складнішим та ризикованішим. Зростає співпраця між державами, біржами та аналітичними сервісами, що ускладнює анонімні перекази для незаконних цілей.

Якщо дві країни спробують створити паралельну систему переказу криптовалют, їм доведеться виходити на зовнішні ринки для обміну на товари чи інші валюти, а це створює численні точки контролю. Будівництво такої сірої екосистеми дорого обходиться, породжує проблеми довіри, обмежену ліквідність та складності інтеграції з реальними фінансовими потоками. Навіть масштабні схеми не гарантують повної безкарності та часто стають вразливими до санкцій та розслідувань.