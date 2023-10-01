Шеппс дозволить направити британські війська в Україну: якою буде їхня місія

Новий міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс планує внести певні корективи у навчанні українських військових. Досі вони їхали до Британії для опановування нових знань.

Водночас Шеппс прагне, щоб британські війська прибули до України. Їхня місія – проводити навчання для наших захисників на місцях.

Читайте також Це новий тренд, – Кулеба про зацікавленість Африки у розміщенні виробництва української зброї

Підготовку хочуть перенести до України

Власне, Грант Шеппс про це сказав в інтерв'ю. За його словами, він провів переговори з керівництвом армії щодо перенесення офіційної програми підготовки "в Україну". Це дозволить не покладатися на бази Великої Британії та інших країн-членів НАТО.

На фоні новин про розвиток української оборонної промисловості, Шеппс також закликав більше британських оборонних компаній відкривати заводи в Україні.

Після брифінгу з генералом Патріком Сандерсом, начальником Генерального штабу, а також іншими високопосадовцями, Шеппс заявив: "Я говорив сьогодні про те, що зрештою Росія може вивести свої війська з України. Я говорив сьогодні про те, що зрештою навчання мають бути наближені та фактично перенесені в Україну".

Він звернув увагу на Захід України. За словами міністра, зараз є можливість принести більше речей "в країну". Причому мовиться не лише про навчання, а й про виробництво. Для прикладу він навів британську оборонну компанію BAE, яка переходить до виробництва на території нашої країни.

"Я дуже хочу бачити, як інші британські компанії роблять свій внесок, роблячи те ж саме. Тому я думаю, що буде зроблено крок до того, щоб отримати більше навчання і виробництва в країні", – наголосив Шеппс.

Втім, прем'єр-міністр Ріші Сунак спростував заяву свого колеги. Він наголосив, що слова Шеппса могли "неправильно зрозуміти".

Я думаю, що про це було спотворено інформацію. Те, що міністр оборони говорив, цілком можливо, що одного разу в майбутньому ми будемо проводити частину цього навчання в Україні. Але це те, що стосується довгострокової перспективи, а не тут і зараз. Немає британських солдатів, яких відправлять воювати в поточному "конфлікті",

– заявив Сунак.

Звернімо увагу, що 30 вересня відбувся перший Форум оборонних індустрій. Як зазначив президент Володимир Зеленський, Україна створила новий формат з оборонними компаніями – Альянс оборонних індустрій. Станом на вечір суботи він об'єднав уже 38 компаній.

Вони представляють 19 країн світу. Це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Німеччина, Швеція, Данія, Нідерланди, Канада, Болгарія, Австралія, Бельгія, наші балтійські друзі – Литва, Латвія та Естонія, а також Чехія, Північна Македонія, Словаччина, Іспанія, Хорватія та Фінляндія,

– сказав Зеленський.

За словами глави держави, відповідний формат – демонстрація глобального інтересу до можливості працювати в Україні та з нею у виробництві зброї та всього, що необхідно для захисту будь-якої вільної нації.