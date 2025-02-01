У річці на Львівщині знайшли 38 загиблих лебедів: там встановили буферну зону

На Львівщині з водойми дістали понад 30 загиблих лебедів. Про причини, чому птахи померли, не повідомляється, їхні тушки відправили у Львівську регіональну лабораторію на дослідження.

Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Шептицьку міську раду.

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Масова загибель лебедів у Шептицькій громаді

У суботу, 1 лютого, у заплавах Західного Бугу між селами Волсвин, Бендюга та містом Шептицький провели обстеження на площі 32 гектари.

Фахівці ДСНС, Держпродспоживслужби, ветеринарної служби, місцевої рятувальної служби та представники Шептицької РВА під час огляду території виявили 38 трупів загиблих лебедів. Їх запакували у мішки та передали спеціалістам на експертизу.

У міській раді нагадали, що з буферної зони забороняється вивозити в інші господарства птицю, яйця чи інші продукти птахівництва. Також заборонено вилов риби. У разі виявлення хворих або мертвих птахів у цьому районі просять повідомляти про це фахівців за номерами телефонів (03249)39590, (097) 9221394.



На Львівщині виявили загиблих лебедів / Фото Шептицької міської ради

Знищення тварин через воєнні дії

У 2022–2024 роках багато тварин і птахів загинули внаслідок війни. Бойові дії шкодять екології, окупанти вбивають фауну на окупованих територіях, спалюють ліси та знищують заповідники.

Так лише в найвідомішому заповіднику України "Асканія-Нова", який знаходиться в підконтрольній Росії частині Херсонської області, загинуло багато тварин, які не отримували належного догляду через окупацію. Частина тварин загинула через недогляд та відсутність належного супроводу. Пожежами знищено 2 тисячі гектарів заповідного степу. Окупанти також суттєво пограбували заповідник та вивезли тварин до Росії.