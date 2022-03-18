Шестирічний українець зі Сумщини віддав ЗСУ дрон, про який шалено мріяв

Юний мешканець Сумської області мріяв про квадрокоптер на день народження. І отримав подарунок – від батька.

А проте хлопчинка навіть у свої 6 років цілком розуміє: декому цей дрон зараз потрібніший. Кому ж? Збройним Силам України.

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"Тату, подаруймо нашим військовим"

Як розповів у телеграмі речник Одеської ОВА Сергій Братчук, хлопчик із Кролевця, що на Сумщині, сам вирішив віддати дрон нашим оборонцям.

Тату, подаруймо нашим військовим. Їм потрібніший. Вони ж нас захищають,

– сказав малий.

Ну і як той безумець із Кремля думає перемогти наш народ?



Шестирічний хлопчик подарував ЗСУ дрон / Фото з телеграму Bratchuk_Sergey

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