Шевченко міг опинитись на третьому місці, – Вірастюк про махінації на довиборах

Розрив між Василем Вірастюком і Олександром Шевченком на виборах в Івано-Франківській області був менше ніж 1%. Втім між 2 і 3 місцем, яке посів кандидат Руслан Кошулинський, також була вкрай невеликою.

Відтак результат довиборів на 87 окрузі міг би бути кардинально іншим, якби не численні фальсифікації. Про це розповів народний депутат від "Слуги народу" Василь Вірастюк у програмі "Перехресний допит".

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Вірастюк розповів про махінації на виборах на Прикарпатті

Він зауважив, що на 6 виборчих дільницях було зафіксовано численні порушення. А загалом на Прикарпатті були чинним 117 виборчих дільниць.

"Я думаю, якби перерахувати всі решту дільниць, де були махінації з боку наших опонетів, можливо, Шевченко опинився б на 3 місці. Це моє припущення", – відзначив нардеп.

Він пригадав, що під час виборів 2 членів комісії намагалися обдурити всіх інших, порахувавши одну цифру, але сказавши – іншу. Різниця становила 100 голосів.

Рух "Чесно" повідомив, що на двох дільницях округу №87 вибори визнали недійсними через зникнення бюлетенів за кандидата Олександра Шевченка.

Василь Вірастюк зауважив, що голосів за його опонента справді не вистачало, як про це говорять. Але тому, що їх не встигли вкинути в стінах чи під стінами окружної виборчої комісії.

Або не встигли вкинути, написавши вже протоколи з мокрими печатками одну цифру. Просто не змогли цього зробити, тому що наші спостерігачі працювали надто добре, як не сподівалися опоненти,

– пояснив він.

Інтерв'ю з Василем Вірастюком: дивіться відео