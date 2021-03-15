Не можна забувати, – швейцарський блогер випустив фільм про війну на Донбасі

Блогер зі Швейцарії Le Grand JD 14 березня випустив документальний фільм "Війна в Україні". Його метою є розповісти світові про російську агресію в Україні.
Джерело:Le Grand
За 2 дні на ютубі фільм переглянули понад 500 тисяч разів. Мова стрічки – французька.
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Це єдина війна, яка нині активно ведеться на Європейському континенті,
– розповів Le Grand JD.
Він переконаний: європейці не мають забувати про те, що відбувається на Донбасі.
Головними героями фільму є українські захисники, які рятують від агресії Росії не лише власну країну, але й, зрештою, усю Європу.
Хронологія стрічки
- Спершу "Війна в Україні" знайомить глядачів з історією європейської України. У фільмі розкривають європейські прагнення українців. Особливо – молоді. Так глядач опиняється на Євромайдані у 2014 році.
- Далі автор фільму розповідає про окупацію Криму.
- Згодом Le Grand JD нагадує європейцям: пасажирський літак рейсу MH17 збили з російської зброї.
- Центральною темою стрічки також є те, як Москва веде проти України гібридну війну. Країна-агресор застосовує усі можливі засоби: політичні, економічні, інформаційні.
"Війна на Донбасі": дивіться фільм