Ще 15 років тюрми: Навальному оголосили обвинувачення у справі про екстремізм

Проти російського так званого "опозиційного політика" Олексія Навального порушили ще одну кримінальну справу. Цього разу його звинувачують, зокрема, в екстремізмі.

Зазначається, що за цим кримінальним провадженням йому загрожує до 15 років за ґратами, додатково до вже присуджених раніше 9 років колонії суворого режиму. Про це повідомили російські ЗМІ й сам Олексій Навальний на своїй сторінці у фейсбуці.

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Нова кримінальна справа проти Олексія Навального

У новій кримінальній справі Олексія Навального звинувачують у таких злочинах:

створення екстремістської групи;

розпалювання ненависті;

заклики до неузгоджених мітингів.

Не знаю, може Путін не ненавидить мене, а таємно обожнює? Тому хоче, щоб я, прямо як він, був захований у підземному бункері, під охороною надійних людей. Як інакше пояснити, що ще й 8 днів не минуло, відколи почав діяти вирок, за яким мені дали 9 років колонії суворого режиму? Й сьогодні ось знову слідчий пристрибав й офіційно оголосив мені звинувачення за новою справою,

– відреагував на відкрите проти нього чергове кримінальне провадження Навальний.

Контекст

22 березня 2022 року Лефортовський суд Москви виніс вирок у справі проти Олексія Навального за звинуваченням у "особливо великому шахрайстві" та "неповазі до правосуддя". Російський політик отримав 9 років колонії суворого режиму та штраф у розмірі 1,2 мільйона рублів.

До слова, за фабулою цієї справи, Навальний створив організовану групу спільно з наближеними особами – Леонідом Волковим, Романом Рубановим тощо, яка збирала у необмеженого кола осіб кошти на діяльність низки його організацій.

Йдеться, зокрема про "Фонд боротьби з корупцією", "Фонд захисту прав громадян" та "Штаб Навального", створені російським так званим "опозиційним політиком", які у Росії було визнано екстремістськими організаціями та заборонено їхню діяльність.

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