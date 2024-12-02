Ще 1790 окупантів і 249 одиниць техніки та озброєння: втрати ворога на 2 грудня
2 грудня 2024, 07:26Читать новость на русском
Українські захисники та захисниці ліквідували ще 1790 окупантів. Також наші військові знищили 249 одиниць російської техніки та озброєння.
Станом на ранок 2 грудня агресор уже втратив у повномасштабній війні проти України понад 743 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога
- Особового складу – близько 743920 (+1790),
- танків – 9478 (+9),
- бойових броньованих машин – 19397 (+28),
- артилерійських систем – 20953 (+30),
- РСЗВ – 1253 (+0),
- засобів ППО – 1019 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19886 (+83),
- крилатих ракет – 2852 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30606 (+99),
- спеціальної техніки – 3619 (+0).