Ще 1790 окупантів і 249 одиниць техніки та озброєння: втрати ворога на 2 грудня

Українські захисники та захисниці ліквідували ще 1790 окупантів. Також наші військові знищили 249 одиниць російської техніки та озброєння.

Станом на ранок 2 грудня агресор уже втратив у повномасштабній війні проти України понад 743 тисячі бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Найважчий місяць для ворога: у листопаді армія Росії зазнала рекордних втрат

Втрати ворога

Особового складу – близько 743920 (+1790),

танків – 9478 (+9),

бойових броньованих машин – 19397 (+28),

артилерійських систем – 20953 (+30),

РСЗВ – 1253 (+0),

засобів ППО – 1019 (+0),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 329 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19886 (+83),

крилатих ракет – 2852 (+0),

кораблів /катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 30606 (+99),

спеціальної техніки – 3619 (+0).

Втрати ворога на 2 грудня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ