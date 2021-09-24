Ще 2 місяці тому це здавалось неможливим, – Умланд про перемогу Шольца на виборах

Канцлера в Німеччині призначає Бундестаг. Спочатку треба створити коаліцію, щоб обрати людину на цю посаду.

Наразі виглядає так, що виграти вибори можуть соціал-демократи. Про це в ефірі 24 каналу повідомив експерт Українського інституту майбутнього Андреас Умланд.

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"Ймовірно, Шольц (Олаф – 24 канал) буде новим канцлером Німеччини. Ще 2 місяці тому це здавалось неможливим", – наголосив експерт.

Умланд: Різких поворотів не буде

За його словами, соціал-демократи не мали вдосталь підтримки. Водночас християнські демократи були фаворитами.

Не думаю, що якщо Шольц стане канцлером, то будуть великі зміни. Різких поворотів не буде. Це, ймовірно, буде продовження тієї лінії, яка окреслювалася останніми роками за Меркель (Ангели – 24 канал). Андреас Умланд Експерт Українського інституту майбутнього

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Основне про вибори в Німеччині