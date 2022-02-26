Ще 2 російських гвинтокрили збили під Васильковим, – Арахамія

На Київщині українським військовим вдалось збити ще 2 ворожі гвинтокрили. Це сталось під Васильковим, де триває запеклий бій між нашими захисниками та противниками.

Про успіхи наших військовим розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він був дуже лаконічним.

Важливо Помста за Луганськ: Сили ППО збили ІЛ-76 з ворожим десантом біля Василькова

Гвинтокрили – гаплик, – Арахамія

Васильків: два російських гвинтокрила – гаплик,

– написав нардеп.

Наразі під Васильковим триває бій: російські десантники пробують висадитись з повітря. Раніше українські сили змогли знищити тут штурмовик Су-25. ППО спрацювало і по Іл-76. У цьому літаку були десантники Росії.

Збили винищувач противника Су-25. Це сталось під Калинівкою, що на Вінниччині.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!