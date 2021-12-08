Ще 450 людей: Лукашенко активно роздає українцям білоруське громадянство

Олександр Лукашенко надав майже 450 українцям громадянство Білорусі. Відповідний указ підписав самопроголошений президент підписав 7 грудня.

Відповідно до указу Лукашенка громадянство Білорусі отримали одразу 448 наших співгромадян.

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Як мовиться на сайті президента Білорусі, 448 громадян України – це особи, які звернулися за отримання громадянства після відповідних доручень Олександра Лукашенка. Ці доручення самопроголошений президент надав під час "Великої розмови" – зустрічі з представниками громадськості, медійної та експертної спільноти.

Раніше Лукашенко вже підписав аналогічний указ, за ​​яким у громадянство Білорусі прийняли

Крім того, виконуючи доручення білоруського лідера, підрозділи з громадянства та міграції МВС оформили рішення щодо надання білоруського громадянства у реєстраційному порядку 485 громадянам України.

Наразі у Комісії з питань громадянства при Президентові Білорусі немає нерозглянутих заяв про прийняття до громадянства. Надалі робота з виконання доручення Глави держави продовжуватиметься,

– мовиться у повідомленні.

Загалом після "Великої розмови" близько 1,2 тисячі людей, які прибули з України, стали білоруськими громадянами.