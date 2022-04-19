Ще 5 військових стали Героями України, але 4 – посмертно
19 квітня 2022 , 06:34Читать новость на русском
Володимир Зеленський надав звання Героя України 5 військовим. Четверо з них, на жаль, нагороджені посмертно.
Також Зеленський надав звання Героя голові військово-патріотичної організації. Про це мовиться в трьох указах президента 17 квітня, повідомляє 24 канал.
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Звання Героя України з відзначенням ордена "Золота Зірка" вручено:
- лейтенанту Леву Пашку:
- старшому лейтенанту Віктору Головку (посмертно);
- майору Роману Собківу (посмертно);
- підполковнику Ігорю Дашку (посмертно);
- полковнику Віталію Кучерявому (посмертно);
- голові Харківської громадської організації "Військово-патріотична організація "Фрайкор" Георгію Тарасенку (посмертно).
Зеленський нагородив військових та голову організації за "особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу".
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