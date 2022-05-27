Ще 60 знищених окупантів, ворожі БМП, ББМ та артсистема: як минула доба на Сході

Українські військові не припиняють давати відсіч російським окупантам. Зокрема, на Сході, де ситуація на фронті залишається найнапруженішою, наші захисники потішили новими здобутками.

Українські військові завдали втрат ворогу на Сході

В оперативно-тактичному угрупованні "Схід" повідомили, що за сьогодні, 27 травня, у своїй зоні відповідальності завдали ворогу чергових втрат. Поменшало в окупантів і техніки, і особового складу.

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Так, українські воїни на Сході знищили:

близько 60 російських військових,

1 бойову машину піхоти,

1 бойову броньовану машину,

1 артилерійську систему,

2 АТТ.

Актуальна ситуація на Сході

Окупанти продовжують бити по Донбасу. Вони завдають авіаударів, обстрілюють та штурмують позиції українських військових та мирні міста.

На Слов'янському напрямку ворог гатив з артилерії по Святогірську, Богородничому та Вірнопіллі. Слов'янськ та Довгеньке потрапили під авіаційний удар ворога.

На Лиманському напрямку росіяни хочуть витіснити українських військових з лиману та розвинути наступ у бік Слов'янська. Крім того, вони обстріляли з мінометів та реактивних систем залпового вогню райони Озерного та Діброви.

На Сєвєродонецькому напрямку загарбники проводили штурм за підтримки артилерії біля Щедрищевого, Борівського та Тошківки.

На Бахмутському напрямку ворожі військові безуспішно штурмували Комишуваху, Берестове та Білогорівку. Крім того, вони намагаються покращити своє тактичне становище і зруйнувати шляхи логістичного забезпечення ЗСУ.

На Авдіївському напрямку окупанти бали з артилерії по цивільній інфраструктурі. Під цей удар потрапили Новобахмутівка, Кам'янка, Авдіївка, Піски та Мар'їнка.

Загальні втрати ворога станом на 27 травня

Щодня загальні втрати російського агресора у війні з Україною ростуть завдяки старанням наших захисників. Станом на ранок 27 травня, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 29 750 своїх військових.

Крім того, ЗСУ ліквідували колосальну кількість ворожої техніки:

особового складу – 29 750;

танків – 1322;

бойових броньованих машин – 3245;

артилерійських систем – 623;

реактивних систем залпового вогню – 201;

засобів протиповітряної оборони – 93;

літаків – 206;

гелікоптерів – 170;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 503;

крилатих ракет – 115;

кораблів та катерів – 13;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 226;

спеціальної техніки – 48.

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