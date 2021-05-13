Ще багато роботи, щоб КПВВ стали музеями, – Разумков про окупований Крим

Дмитро Разумков та спікерка Сеймасу Литви відвідали КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" на адміністративній межі з окупованим Кримом. Глава парламенту відзначив, що в України та міжнародних партнерів є ще дуже багато роботи.

Разумков переконаний, що пункти пропуску на адміністративній межі з Кримом – тимчасові. Після повернення окупованого півострова в них не буде потреби.

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Ще є чимало роботи

Глава парламенту зазначив, що побороти Росію та повернути свої території – це не просте завдання, а клопітка робота, повідомляє Інтерфакс – Україна.

Чи стануть КПВВ при нашому житті музеєм чи ні, залежить від нас з вами...Україна і її міжнародні партнери мають ще багато роботи, щоб контрольні пункти в'їзду – виїзду пішли в минуле і стали музеями,

– наголосив Разумков.

Разумков та його колега Вікторія Чмілітє-Нільсен відвідали КПВВ

Дмитро Разумков та Вікторія Чмілітє-Нільсен ознайомилися з порядком здійснення прикордонного та митного контролю на адмінмежі, а також із роботою сервісної зони.

Литовська колега наголосила, що Литва робить все, аби Україна швидше відновила свою територіальну цілісність в рамках визнаних міжнародних кордонів.

"Ми докладаємо надзвичайно великих зусиль, щоб це сталося, як можна швидше і щоб все повернулося на ті постійні позиції, які були раніше, як заведено в цивілізованому західному світі", – сказала спікерка.