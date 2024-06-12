Ще до кінця року: у G7 домовилися надати Україні 50 мільярдів коштом заморожених активів Росії
Джерело:AFP
Країни "Великої сімки" домовилися надати Україні 50 мільярдів доларів. Кошти виділять із заморожених російських активів.
Про це повідомляють у ЗМІ. Як зауважують журналісти, гроші мають виділити до кінця 2024 року.
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Країни G7 нададуть Україні кредит з російських активів
Як пишуть у ЗМІ, лідери країн G7 погодили виділення Україні кредиту в розмірі 50 мільярдів доларів. Ці кошти будуть брати із заморожених російських активів. Відповідне рішення вже погодили в Єлисейському палаці.
Журналісти пишуть, що кредит Україна отримає до кінця 2024 року.
Існує домовленість. Як завжди, в G7 лідери ухвалюють рішення, а технічні фахівці потім виконують свою роботу, щоб надати йому форму,
– сказав представник Єлисейського палацу в коментарі журналістам.
Очікується, що відповідне рішення офіційно буде оголошене на саміті G7, який відбудеться в Італії 13 – 14 червня. Після цього країни повинні будуть визначити технічні аспекти реалізації надання підтримки.
Варто додати, що радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван напередодні повідомляв, що дискусії щодо виділення 50 мільярдів доларів для України досягли значного прогресу.
Саміт G7: останні новини
- В Італії 13 – 15 відбудеться саміт G7. Як пишуть у ЗМІ, серед головних тем, які обговорять на зустрічі, є війна, яку розв'язала Росія, а також ситуація на Близькому Сході. Окрім того, планують обговорити зміни клімату й проблеми міграції.
- На саміті в Італії також зустрінуться президент США Джо Байден та український лідер Володимир Зеленський. Як заявили в Білому домі, президенти зустрінуться, щоб обговорити нашу потужну підтримку України зараз і в майбутньому. Після цієї зустрічі обидва лідери проведуть пресконференцію.
- Окрім того, відомо, що Україна та США на саміті "Великої сімки" підпишуть безпекову угоду. Це підтвердили в Білому домі, а також в Офісі Президента. Як пишуть у ЗМІ, ця угода передбачає навчання українських військових, а також співпрацю у виробництві зброї та обладнання.