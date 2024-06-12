Ще до кінця року: у G7 домовилися надати Україні 50 мільярдів коштом заморожених активів Росії

Країни "Великої сімки" домовилися надати Україні 50 мільярдів доларів. Кошти виділять із заморожених російських активів.

Про це повідомляють у ЗМІ. Як зауважують журналісти, гроші мають виділити до кінця 2024 року.

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Країни G7 нададуть Україні кредит з російських активів

Як пишуть у ЗМІ, лідери країн G7 погодили виділення Україні кредиту в розмірі 50 мільярдів доларів. Ці кошти будуть брати із заморожених російських активів. Відповідне рішення вже погодили в Єлисейському палаці.

Журналісти пишуть, що кредит Україна отримає до кінця 2024 року.

Існує домовленість. Як завжди, в G7 лідери ухвалюють рішення, а технічні фахівці потім виконують свою роботу, щоб надати йому форму,

– сказав представник Єлисейського палацу в коментарі журналістам.

Очікується, що відповідне рішення офіційно буде оголошене на саміті G7, який відбудеться в Італії 13 – 14 червня. Після цього країни повинні будуть визначити технічні аспекти реалізації надання підтримки.

Варто додати, що радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван напередодні повідомляв, що дискусії щодо виділення 50 мільярдів доларів для України досягли значного прогресу.

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