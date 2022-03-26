Ще кілька російських командирів ніколи більше не повернуться додому
26 березня 2022 , 18:30Читать новость на русском
Джерело:фейсбук СтратКом ЗСУ
Українські захисники продовжують ліквідовувати російських загарбників. Зокрема, у державу-агресорку вже ніколи не зможуть повернутися декілька командирів.
Управління стратегічних комунікацій Збройних Сил України оприлюднило в мережі дані та фото ліквідованих російських військових командирів.
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Російських командирів стало ще менше
СтратКом ЗСУ оприлюднив результати ще одного вдалого "Українського сафарі 2.0". Військові ліквідували:
- 10-а окрема бригада спецпризначення – старший лейтенант з міста Суровикіно Волгоградської області Євгеній Зеленьків;
- командир взводу управління із села Чувашське Татарстану – Іван Дулатов;
- заступник начальника служби 5-го управління військової частини 33744 – капітан Андрій Кирилін.
Заблукали на "навчаннях", але вже правильно повернулися додому,
– підсумували в ЗСУ.
Нагадаємо, за час повномасштабної війни проти України Росія втратила вже щонайменше 16 400 своїх бійців.
Ці росіяни вбивали українців, однак їх вже немає / Фото СтратКом ЗСУ
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