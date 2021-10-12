Ще не кінець: Монастирський анонсував нові підозри у справі "Дельта банку"
Джерело:МВС України
Правоохоронці 1 жовтня повідомили про підозру власнику "Дельта Банку" Миколі Лагуну та ще кільком людям через розтрату майна та грошей банку. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський не заперечує, що у справі будуть нові підозри.
Міністр нагадав, що з 2008 року в Україні збанкрутували більш ніж 100 банківських установ.
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Нові підозри у справі "Дельта банку" будуть
Понад 1,5 мільйона українців за останні 13 років втратили свої заощадження через зловживання власників та менеджменту банків.
Впевнений, що це не остання підозра як у справі "Дельта Банку", так і в інших справах, де окремі банкіри цинічно грабували своїх вкладників,
– наголосив Монастирський.
У відомстві додали, що з вкрадених у вкладників грошей власники та топменеджери будували справжні палаци під Києвом та розвивали власний бізнес.
Співвласнику "Дельта банку" і кільком посадовцям повідомили про підозру
- Колишньому співвласнику та голові наглядової ради збанкрутілого "Дельта банку" Миколі Лагуну 11 жовтня повідомили про підозру. Його звинувачують у розтраті майна та грошей на 1 мільярд гривень.
- Також повідомлення про підозру отримали 2 заступників голови ради директорів банку і директор однієї з пов'язаних фінансових компаній. Загалом правоохоронці підозрюють керівництво збанкрутілого банку в розтраті понад 4 мільярдів гривень.