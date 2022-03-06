Ще не народились на світі люди, які можуть захопити Одесу, – Арестович
Володимир Зеленський у своєму останньому зверненні сказав про те, що окупанти готуються бомбардувати Одесу. В Офісі Президента підтвердили ці спроби.
Про це в ефірі 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. За його словами, окупанти фіксуються на захопленні Одеси.
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Арестович: Одеса довела на справі захист
Арестович пояснив, що ворог зосередив зусилля якраз на рівні Одеси, а також Херсона та Миколаєва. Можна сказати, що це єдиний оперативний напрямок, на якому діють російські загарбники.
Я думаю, що не народились на світі люди, які можуть захопити Одесу, чесно кажучи,
– заспокоїв радник голови ОП.
Як він зазначив, Одеса та Миколаїв дуже надійно захищені. Протягом 2 діб в Одесі збили 2 літаки противника. Зокрема, мовиться про російський винищувач Су-32. "Вони (Одеса та Миколаїв – 24 канал) самі це довели на справі", – зауважив Арестович.
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