"Ще не вмерла України", Макрон процитував гімн і запевнив у братерстві Європи

Президент Франції Еммануель Макрон 16 червня відвідав Київ. Він запевнив, що Європа підтримуватиме Україну й надалі.

Про це політик повідомив за підсумками візиту. Макрон вважає, що Україна повинна бути вільною.

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"Ще не вмерла України. Ні слава, ні воля України не вмерли. Ці слова є першими з гімну українців. Я говорю їм сьогодні з Києва: ви можете розраховувати на братерство Європи, щоб Україна залишалася вільною", – написав французький президент.

Підтримав вступ до ЄС

Також Макрон запевнив, що вважає Україну частиною європейської родини. Він із партнерами з Німеччини, Італії та Румунії, з якими завітав до Києва, підтримує надання Україні кандидатства до Європейського Союзу.

Ми підтверджуємо це президенту Зеленському,

– наголосив Макрон.

Він сказав, що ЄС не планує надавати Україні певні види озброєння, щоб не вступати у війну з Росією. Мовиться про штурмові літаки та танки. Проте президент запевнив, що Франція допомагає "певними видами озброєнь". Зокрема, це броньована техніка. Також скерували 12 155-міліметрових самохідних артилерійських установок CAESAR.

Хоче й надалі дзвонити до Путіна

Макрон ще перед повномасштабним вторгненням відвідував Володимира Путіна. Він сказав, що зараз готовий зробити це знову, якщо з Кремля будуть якісь жести. Крім цього, французький президент планує надалі телефонувати до Путіна й обговорюватиме гуманітарні питання, але перед цим попереджатиме Зеленського.

Французький президент зазначив – розуміє, що його дзвінки Путіну не дали жодного результату. У цьому він особливо переконався, коли відвідав Ірпінь. Він дуже розчарований.

"Розчарування – це навіть недостатньо сильне слово, зважаючи на те, до чого привели дії цієї людини", – сказав Макрон.

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Деталі візиту

Зеленський вперше з 24 лютого зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом та головою уряду Італії Маріо Драгі та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом. Політики приїхали обговорити продовольчу безпеку, зброю та підтримку України.

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