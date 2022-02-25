Ще не всі санкції вичерпали, – Зеленський закликав світ до жорсткішої реакції проти Росії

Володимир Зеленський закликав партнерів посилити тиск. Лише так ворога можна буде стримати від просування в Україну.

Про це президент сказав президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. Він також подякував політикині за підтримку.

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Ще не всі можливості для санкцій вичерпані. Тиск на Росію має посилюватися. Сказав це до Урсули фон дер Ляєн,

– розповів президент.

Нагадаємо, президента Єврокомісії схвалила надання Україні додаткової фінансової допомоги.

Збройні сили України дають відсіч ворогу на різних фронтах у різних куточках країни. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!