Ще не всі санкції вичерпали, – Зеленський закликав світ до жорсткішої реакції проти Росії
25 лютого 2022 , 11:06Читать новость на русском
Джерело:твітер Володимира Зеленського
Володимир Зеленський закликав партнерів посилити тиск. Лише так ворога можна буде стримати від просування в Україну.
Про це президент сказав президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. Він також подякував політикині за підтримку.
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Ще не всі можливості для санкцій вичерпані. Тиск на Росію має посилюватися. Сказав це до Урсули фон дер Ляєн,
– розповів президент.
Нагадаємо, президента Єврокомісії схвалила надання Україні додаткової фінансової допомоги.Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу на різних фронтах у різних куточках країни. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!