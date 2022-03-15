Ще один наближений до Путіна російський олігарх втратив розкішну яхту через санкції

Іспанія заарештувала розкішну яхту, яка належить голові російської державної корпорації "Ростех" Сергію Чемезову.

Дорога іграшка російського олігарха коштує близько 140 мільйона доларів. Формально вона зареєстрована не на нього, тож право власності потрібно буде підтвердити.

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Яхта зареєстрована на падчерку Сергія Чемезова

Судно "Валері" завдовжки 85 метрів ходило під прапором Сент-Вінсента та Гренадін. Згідно зі звітом 2021 про витік документів Pandora Papers, воно зареєстроване на падчерку Чемезова Анастасію Ігнатову через компанію з Британських Віргінських островів.

Яхта перебуватиме під арештом, поки іспанська влада не підтвердить її право власності та перевірить, чи не підпадає судно під західні санкції.

Сьогодні ми тимчасово зупинили яхту одного з найвизначніших російських олігархів, і це ще не все,

– заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес в інтерв'ю телеканалу LaSexta.

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