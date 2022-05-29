Ще один окупант піде на концерт Кобзона: ЗСУ знищили полковника з Міноборони Росії Іванова

Українські військові знищили полковника Володимира Іванова. Він працював у пресслужбі міністерства оборони Росії.

Збройні Сили активно знищують російських офіцерів, які прийшли воювати проти українського народу. Міністерство оборони Росії офіційно не підтверджувало ліквідацію полковника Володимира Іванова. Однак журналістам вдалося знайти докази його смерті.

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Першим про знищення полковника повідомив російський пропагандист Євген Поддубний. Той вийшов з портретом Іванова на скрєпну акцію "бєссмєртний полк". За його словами, Іванов пишався, що він – "русскій офіцер".

Пропагандист Поддубний з портретом Іванова / Скриншот телеграм Україна без цензури

Як вдалося вияснити журналістам в реєстрі спадкових справ, 41-річного Володимира Іванова знищили ще 25 березня. Його смерть офіційно підтвердили 30 березня. Місцем прописки Іванова була головна будівля міністерства оборони Росії. Як саме вдалося знищити працівника пресслужби – наразі невідомо.

Брав участь в інформаційних операціях проти України

Полковник Володимир Іванов – пропагандист, який виправдовував війну проти України та масове вбивство місцевих жителів в Сирії. Також він неодноразово брав участь в інформаційній війні. Так про росіянина пишуть у "Миротворці".

Російський воєнний злочинець. Пропагандист. Співучасник інформаційно-пропагандистських кампаній та маніпуляції міністерства оборони Росії щодо виправдання російської агресії проти України, масових вбивств мирних жителів Сирії. Співробітник Департаменту інформації і масових комунікацій міноборони Росії. Безпосередньо брав участь у веденні інформаційної війни проти України, – зазначають у "Миротворці".

Все більше росіян гинуть в Україні

Україна кожного дня стає на крок ближче до перемоги. Підрозділи ЗСУ станом на 95 добу повномасштабного вторгнення знищили аж 30 150 російських окупантів. Станом на 29 травня список "200-х" поповнили ще 150 ворожих військових.

Крім того, в окупантів серйозні втрати у техніці. Українські захисники вже знищили 1338 танків, 3270 бойових броньованих машин, 631 артилерійську систему, 203 одиниці реактивних систем залпового вогню, 93 засоби ППО тощо. Більше статистики можете переглянути за посиланням.

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