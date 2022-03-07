Ще один російський літак зустрівся із землею: відео вправної роботи українських Повітряних сил
7 березня 2022 , 20:37Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російська армія зазнала чергових втрат у підлій війні проти України. Наші військові збили ще один ворожий літак.
"Ціль падає"
Генштаб ЗСУ опублікував відео роботи зенітних ракетних військ. Повідомляється, що ще один російський літак зустрівся з українською землею.
Варте уваги У Міноборони назвали 3 головні завдання для України зараз
Цього разу на кадри потрапило не падіння літака, а безпосередня робота українських військових.
"Ціль падає", – говорить з один з військових.
Дивіться відео, як збивали ворожий літак
Зауважимо, що станом на ранок 7 березня ворог у війні проти України втратив 46 літаків та 68 гелікоптерів!
Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.