Ще один російський літак зустрівся із землею: відео вправної роботи українських Повітряних сил

Російська армія зазнала чергових втрат у підлій війні проти України. Наші військові збили ще один ворожий літак.

"Ціль падає"

Генштаб ЗСУ опублікував відео роботи зенітних ракетних військ. Повідомляється, що ще один російський літак зустрівся з українською землею.

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Цього разу на кадри потрапило не падіння літака, а безпосередня робота українських військових.

"Ціль падає", – говорить з один з військових.

Дивіться відео, як збивали ворожий літак

Зауважимо, що станом на ранок 7 березня ворог у війні проти України втратив 46 літаків та 68 гелікоптерів!

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