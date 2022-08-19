Ще один важливий крок для перемоги, – Зеленський подякував США за 775 мільйонів доларів допомоги

Президент Володимир Зеленський подякував США за новий пакет військової допомоги у розмірі 775 мільйонів доларів. Глава держави підкреслив, що це ще один важливий крок для нашої перемоги у війні.

На надання чергової оборонної допомоги президент відреагував ввечері 19 серпня. Також глава держави висловив вдячність особисто президенту США Джо Байдену за підписаний документ.

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Ще один крок для перемоги

Володимир Зеленський наголосив, що Україна буде вільною від окупантів. І важливими внеском у боротьбу з агресором є рішення США про виділення ще одного пакету оборонної допомоги.

Високо ціную надання чергового пакету американської військової допомоги на 775 мільйонів доларів. Дякую Джо Байдену за це рішення! Ми зробили ще один важливий крок для перемоги над агресором. Україна буде вільною,

– наголосив Зеленський.

Нова оборонна допомога від США

19 серпня президент США Джо Байден підписав указ про виділення чергового оборонного пакету допомоги для України. У межах цього пакету наша держава отримає:

боєприпаси до систем HIMARS;

36 тисяч артилерійських снарядів;

додаткові гаубиці;

протитанкові керовані ракети TOW та комплекси для них;

15 безпілотників Sky Eagle;

ракети HARM для боротьби з радарами;

мінно-стійкі транспортні засоби;

1 тисячу Javelin.

Крім того, за даними журналістів, у Пентагоні готуються до надання Україні зенітно-ракетних комплексів NASAMS. Ці ЗРК на озброєнні США охороняють Білий дім. Однак надання їх Україні триватиме 2 – 3 місяці. Причиною цього є те, що більшість американської військової допомоги надходить з резервів країни, однак щодо NASAMS, то ситуація інша – США закуплять їх та відправлять Україні.

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