Ще один високий гість: в Україну прибув голова Євроради Шарль Мішель

Голова Європейської ради Шарль Мішель 22 серпня прибув до України. Він представлятиме керівництво Євросоюзу на Кримській платформі.

Про це першою повідомила українська урядовиця – віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

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Шарль Мішель вже в Україні

Глава Євроради прибув до України 22 серпня. Повідомлення про це та перші фото опублікувала віцепрем'єрка українського уряду Ольга Стефанішина.

Рада вітати в Україні президента Європейської ради Шарля Мішеля, який прибув для участі в урочистостях з нагоди 30 річниці Незалежності України та Кримській платформі,

– написала вона.

На саміті Кримської платформи Шаль Мішель представлятиме керівництво Європейського Союзу.

Нагадаємо, перший саміт платформи вшанують присутністю учасники зі 44 країн та організацій, серед яких 14 глав держав та урядів з ЄС.



Ольга Стефанішина та Шарль Мішель / Фото з твітера віцепрем'єрки

Європейська рада – це рада глав держав та урядів країн Європейського Союзу. Політик із Бельгії Шарль Мішель очолює її з 1 грудня 2019 року.

Текст повідомлення Ольги Стефанішиної:

Рада вітати в Україні президента Європейської ради, який прибув для участі в урочистостях з нагоди 30 річниці Незалежності України та Кримській платформі.

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