Ще один високий гість: в Україну прибув голова Євроради Шарль Мішель

23 серпня 2021 , 03:57
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Джерело:

твітер Ольги Стефанішиної

Голова Європейської ради Шарль Мішель 22 серпня прибув до України. Він представлятиме керівництво Євросоюзу на Кримській платформі.

Про це першою повідомила українська урядовиця – віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

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Шарль Мішель вже в Україні

Глава Євроради прибув до України 22 серпня. Повідомлення про це та перші фото опублікувала віцепрем'єрка українського уряду Ольга Стефанішина.

Рада вітати в Україні президента Європейської ради Шарля Мішеля, який прибув для участі в урочистостях з нагоди 30 річниці Незалежності України та Кримській платформі,
– написала вона.

На саміті Кримської платформи Шаль Мішель представлятиме керівництво Європейського Союзу.

  • Нагадаємо, перший саміт платформи вшанують присутністю учасники зі 44 країн та організацій, серед яких 14 глав держав та урядів з ЄС.


Ольга Стефанішина та Шарль Мішель / Фото з твітера віцепрем'єрки

Довідка: Європейська рада – це рада глав держав та урядів країн Європейського Союзу. Політик із Бельгії Шарль Мішель очолює її з 1 грудня 2019 року.

Текст повідомлення Ольги Стефанішиної:

Рада вітати в Україні президента Європейської ради, який прибув для участі в урочистостях з нагоди 30 річниці Незалежності України та Кримській платформі.

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Автор: Олесь Друкач