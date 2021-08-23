Ще один високий гість: в Україну прибув голова Євроради Шарль Мішель
Джерело:твітер Ольги Стефанішиної
Голова Європейської ради Шарль Мішель 22 серпня прибув до України. Він представлятиме керівництво Євросоюзу на Кримській платформі.
Про це першою повідомила українська урядовиця – віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
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Шарль Мішель вже в Україні
Глава Євроради прибув до України 22 серпня. Повідомлення про це та перші фото опублікувала віцепрем'єрка українського уряду Ольга Стефанішина.
Рада вітати в Україні президента Європейської ради Шарля Мішеля, який прибув для участі в урочистостях з нагоди 30 річниці Незалежності України та Кримській платформі,
– написала вона.
На саміті Кримської платформи Шаль Мішель представлятиме керівництво Європейського Союзу.
- Нагадаємо, перший саміт платформи вшанують присутністю учасники зі 44 країн та організацій, серед яких 14 глав держав та урядів з ЄС.
Ольга Стефанішина та Шарль Мішель / Фото з твітера віцепрем'єрки
Текст повідомлення Ольги Стефанішиної:
Рада вітати в Україні президента Європейської ради, який прибув для участі в урочистостях з нагоди 30 річниці Незалежності України та Кримській платформі.
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