Ще один військовий літак "мінуснувся": росіяни заявили про катастрофу Су-25
- У Приморському краї Росії зазнав аварії військовий літак Су-25 через відмову двигунів, але пілот катапультувався і залишився живим.
- Літак виконував навчально-тренувальний політ, боєкомплекту на борту не було, і він упав у безлюдній місцевості без руйнувань на землі.
Росіяни бідкаються про ще одну втрату – Су-25. Стверджують, що цей військовий літак "мінуснувся" у Приморському краї.
Катастрофа сталася у понеділок, 24 березня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.
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У Су-25 відмовили двигуни
Попередньою причиною катастрофи російського Су-25 стала технічна несправність – відмили обидва двигуни.
У російському міноборони заявили, що літак виконував "плановий навчально-тренувальний політ" у Примор'ї.
Кажуть, на борту боєкомплекту не було.
"Літак упав у безлюдній місцевості, руйнувань на землі немає", – стверджує країна-агресорка.
А от льотчику нібито вдалося катапультувався, і він "живий, цілий".
Що відомо про Су-25
Су-25 – це радянський одномісний броньований дозвуковий штурмовик.
Він призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій, якщо ціль візуально видима. Також може знищувати об'єкти із заданими координатами за льотної погоди. Уражати може як наземні, так і надводні цілі, а також – повітряні маловисотні повільні цілі.
Нагадаємо, що це не єдина втрата російської авіації цими днями. ЗСУ заявили про ліквідацію 4 гелікоптерів в тилу агресора – потужний удар HIMARS припав на Ка-52 і Мі-8.