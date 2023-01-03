Бо не хотіли "співпрацювати": на Миколаївщині виявили катівню, де росіяни знущались з місцевих
Джерело:СБУ
Служба безпеки України виявила ще одну катівню на території звільненої Миколаївщини. Там росіяни катували українців, які відмовлялись "співпрацювати" з ними.
Росіяни знущались з місцевого населення на території приватного будинку. Катівня була в окупованому селищі міського типу Олександрівка, що у Вознесенському районі Миколаївської області.
Зауважте Росіяни облаштували у селі на Херсонщині катівню, де утримують українців, – Генштаб
Що відомо про катівню на Миколаївщині
У катівні ра**сти насильно тримали та катували місцевих жителів, які відмовились співпрацювати з ворогом. З людей намагались "вибити" адреси перебування українських патріотів, зокрема учасників руху опору,
– заявили в СБУ.
Співробітники Служби безпеки виявили "знаряддя" тортур окупантів та встановили, що росіяни:
- душили потерпілих поліетиленовими пакетами;
- били важкими предметами;
- застосовували електрошокер.
Росіяни катували українців місяць
СБУ встановила українців, яких росіяни протягом місяця незаконно утримували та катували.
На Миколаївщині знайшли катівню росіян / Фото СБУ та Офісу генпрокурора
Через це відкрили кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни. Окрім того, фахівці проводять слідчо-оперативні дії для встановлення осіб російських окупантів, причетних до воєнних злочинів в Україні.
Якщо винних знайдуть, то їм загрожує від 8 до 12 років тюрми.
У викритті катівні брали участь криміналісти нацполіції та працівники СБУ під керівництвом прокуратури.
Останні жахливі викриття
- Росіяни, де б не перебували на території України, облаштовували катівні чи вбивали невинне мирне населення.
- Так, 14 грудня Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що у звільненому від росіян Херсоні знайшли камери, у яких росіяни катували та тримали дітей.
- Цинічні та безжальні вороги розповідали українським дітям, що нібито їхні батьки від них відмовились та більше не повернуться по них. Тобто окупанти використовували психологічний тиск. Ба більше, росіяни дійшли до того, що навіть воду дітям давали через день. На жаль, їх морили голодом.
- Наприклад, вороги забрали в камеру 14-річного хлопчика, який фотографував знищену техніку росіян. На думку росіян, він "чинив їм супротив".