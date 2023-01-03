Бо не хотіли "співпрацювати": на Миколаївщині виявили катівню, де росіяни знущались з місцевих

Служба безпеки України виявила ще одну катівню на території звільненої Миколаївщини. Там росіяни катували українців, які відмовлялись "співпрацювати" з ними.

Росіяни знущались з місцевого населення на території приватного будинку. Катівня була в окупованому селищі міського типу Олександрівка, що у Вознесенському районі Миколаївської області.

Зауважте Росіяни облаштували у селі на Херсонщині катівню, де утримують українців, – Генштаб

Що відомо про катівню на Миколаївщині

У катівні ра**сти насильно тримали та катували місцевих жителів, які відмовились співпрацювати з ворогом. З людей намагались "вибити" адреси перебування українських патріотів, зокрема учасників руху опору,

– заявили в СБУ.

Співробітники Служби безпеки виявили "знаряддя" тортур окупантів та встановили, що росіяни:

душили потерпілих поліетиленовими пакетами;

били важкими предметами;

застосовували електрошокер.

Росіяни катували українців місяць

СБУ встановила українців, яких росіяни протягом місяця незаконно утримували та катували.

На Миколаївщині знайшли катівню росіян / Фото СБУ та Офісу генпрокурора

Через це відкрили кримінальну справу за фактом порушення законів та звичаїв війни. Окрім того, фахівці проводять слідчо-оперативні дії для встановлення осіб російських окупантів, причетних до воєнних злочинів в Україні.

Якщо винних знайдуть, то їм загрожує від 8 до 12 років тюрми.

У викритті катівні брали участь криміналісти нацполіції та працівники СБУ під керівництвом прокуратури.

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