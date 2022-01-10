Ще одна область перейшла у помаранчеву зону карантину

Вчора, 9 січня, у помаранчеву зону карантину перейшла Херсонська область. Нині до неї долучилася Сумська область.

У Сумській області коефіцієнт виявлення випадків інфікування становить 21% при максимальній нормі у 20%. Інші показники у межах норми.

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Показники Херсонської області

Тим часом у Херсонській області перевищена динаміка рівня госпіталізацій – 60% при нормі 50%.

Яка ситуація в інших регіонах

В інших областях України та у Києві встановлена жовта зона карантину. Рівень захворюваності по країні – 151 на 100 тисяч населення. Натомість оптимальний показник – не більше 75 на 100 тисяч людей.

Натомість коефіцієнт виявлення випадків інфікування становить 9,5% при нормі ≤20% / <4%. А ось охоплення тестування перебуває на рівні 778 при мінімальній нормі 300 на 100 тисяч населення.

Завантаженість лікарень

Рівень госпіталізацій через COVID-19 доволі низький – 26 при максимальній нормі 60 на 100 тисяч населення. Натомість динаміка рівня госпіталізацій теж невисока – 21,4% при допустимій нормі у 50%. Тим часом завантаженість ліжок з киснем становить 22,2% (допустима норма – 65%).



Зони карантину в Україні / Інфографіка МОЗ

За минулу добу, 9 січня, в Україні виявили 1 969 нових хворих на COVID-19. До лікарень госпіталізували 1 064 людей з COVID-19 або з наявними ознаками хвороби. На жаль, ще 86 інфікованих померли. Натомість одужали 3 517 людей.

Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу