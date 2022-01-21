Ще одна область стала "помаранчевою": яка ситуація в інших регіонах
Джерело:МОЗ
В Україні розширили помаранчеву зону карантину. Станом на 21 січня в цій зоні перебувають 8 областей.
За минулу добу додалась ще й Чернігівщина. Регіон знову потрапив до помаранчевого рівня епіднебезпеки захворюваності на коронавірус.
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Так, в області за минулу добу перевищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування. На сьогодні він становить 22,6%, при нормі не більше 20%.
Загалом в помаранчеві зоні перебувають такі області:
- Івано-Франківська – там усі показники критичні (нових випадків, рівня та динаміки госпіталізацій);
Критичний показник нових випадків у таких областях:
- Рівненській;
- Сумській;
- Чернівецькій;
- Тернопільській;
- Житомирській;
- Чернігівській.
Критична динаміка госпіталізацій спостерігається у Львівській області. Усі інші регіони України – наразі жовті.
Ситуація в інших регіонах
Рівень захворюваності по країні зростає – нині 323 на 100 тисяч населення. Натомість оптимальний показник – не більше 75 на 100 тисяч людей.
Коефіцієнт виявлення випадків інфікування становить 16% при нормі не більше 20. Натомість охоплення тестування перебуває на рівні 1 349 при мінімальній нормі 300 на 100 тисяч населення.Нагадаємо! В Україну повертається червона зона карантину, в неї може потрапити Івано-Франківська область. Також у Львові готуються посилити карантин.
Зони карантину в Україні / Інфографіка МОЗ