Ще одна область України – у червоній зоні карантину

Відсьогодні, 27 січня, Рівненська область перейшла до червоної зони карантину. Упродовж доби в регіоні виявили 1 424 випадки захворювання на коронавірус.

Таке рішення ухвалили на засіданні Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Як довго триватимуть обмеження – наразі невідомо.

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Утім, в облдержадміністрації наголосили, що при попередній хвилі коронавірусу область перебувала у червоній зоні майже місяць.

Ця хвиля коронавірусу більш стрімка, тому, можливо, її термін буде коротшим. Проте все залежить від рівня вакцинації жителів Рівненщини,

– додали там.

І наголосили, що більшість випадків інфікування в регіоні викликано саме штамом коронавірусу Омікрон.

У червоній зоні забороняється:

робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос,

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо.

робота навчальних закладів, крім дитячих садків та початкових класів шкіл,

робота непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів,

проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,

робота закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Ще 21 січня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що в Україні найімовірнішими претендентами на перехід на червоний рівень епіднебезпеки є Рівненська та Чернівецька області.

Обмеження не діють для тих, хто пройшов повний курс вакцинації від коронавірусу та має зелений COVID-сертифікат.

Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу