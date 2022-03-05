Ще одна жертва Росії: у Львові поховали таджицького хлопчика, якому було всього 40 днів

У Львові 4 березня поховали ще одну жертву російського вторгнення. Ним виявився хлопчик, якому було лише 40 днів.

Жахливу історію розповів журналіст Андрій Цаплієнко.

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За його словами, таджицький хлопчик Амір народився 40 днів тому у Харкові. З початком російських бомбардувань його батьки разом з іншими своїми дітьми декілька днів безперервно були у підвалі.

У малюка розпочалася пневмонія, внаслідок якої він помер, коли уся родина евакуйовувалася з Харкова. Обряд поховання провів імам Львова шейх Мурат Сулейманов,

– повідомив Цаплієнко.



У Львові поховали таджицького хлопчика / Фото Андрія Цаплієнка

Додамо, що за 8 днів війни від зброї російських окупантів загинуло 28 дітей, поранено 64. Близько 1,5 мільйона дітей перебуває на територіях, що потерпають від обстрілів.

Раніше Таджикистан і Киргизстан "здалися" під тиском Росії та на конфіденційному рівні висловили готовність надати військову допомогу агресору.

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