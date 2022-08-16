З України вирушило ще одне судно з зерном для Африки: які надалі є перспективи експорту

Судно Brave Commander вирушило з порту "Південний". Ним доправлять 23 тисячі тонн пшениці до Африки.

Українське зерно прибуде до людей в Ефіопію. Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури 16 серпня.

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Ще одне судно з українським зерном вирушило з порту

Судно Brave Commander із зерном для Африки залишило порт "Південний". Сьогодні вранці балкер вийшов у напрямку порту Джибуті, після прибуття до якого продовольство буде доправлено споживачам в Ефіопії,

– мовиться в повідомленні.

Судно зафрахтоване Світовою продовольчою програмою ООН, перевозить 23 тисяч тонн пшениці.



Судно із зерном вирушило до Африки / Фото Мінінфраструктури

Міністерство інфраструктури та ООН опрацьовують можливості збільшення постачань продовольства для соціально незахищених верств населення Африки.

Відомо, що вже 17 суден вирушили з українських портів. Вони везли сумарно понад 475 тисяч тонн агропродукції.

До слова, 15 серпня в адміністрації морських портів повідомили, що до Одеського порту зайшли 2 судна під завантаження. Першим експортують 8 000 тонн кукурудзи, а другим – 7 500 тонн олії. Ще 6 суден отримали дозвіл на транспортування продовольства.

З українських портів сьогодні виходять ще 5 суден: які перспективи є надалі

Заступник Мінінфраструктури Юрій Васьков заявив, що 16 серпня з портів "Чорноморськ" та "Південь" виходить черговий караван з 5 суден із зерном.

Васьков заявив, що Україна має можливості для збільшення експорту, адже зернова угода тільки почала системно працювати. Щоб вийти на максимальну потужність потрібні ще декілька тижнів.

За вересень Україна планує експортувати 3 мільйони тонн зерна. А якщо все буде відбуватися безпечно і за планом, то на місяць судна вивозитимуть до 4 мільйонів тонн продовольства.

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