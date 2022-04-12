Ще рано говорити, чи у Маріуполі була хімічна атака, – глава Донецької ОВА
12 квітня 2022 , 18:09Читать новость на русском
Джерело:телеграм Павла Кириленка
Павло Кириленко – глава Донецької ОВА – заявив, що 3 людей постраждали у Маріуполі від вибуху невідомої речовини. Її російські окупанти скинули з безпілотника.
Голова Донецької ОВА Кириленко наголосив, що наразі рано говорити, яка це була речовина. Також зарано говорити, чи можна класифікувати цей напад як хімічну атаку.
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Поки що зарано говорити, яка саме речовина це була і чи можна напад класифікувати як хімічну атаку,
– заявив Кириленко.
Він розповів, що російські окупанти приховують сліди своїх злочинів у Маріуполі. Ворог використовує мобільні крематорії для спалення вбитих ними цивільних. Лік загиблих вже йде на тисячі.
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