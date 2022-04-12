Ще рано говорити, чи у Маріуполі була хімічна атака, – глава Донецької ОВА

Павло Кириленко – глава Донецької ОВА – заявив, що 3 людей постраждали у Маріуполі від вибуху невідомої речовини. Її російські окупанти скинули з безпілотника.

Голова Донецької ОВА Кириленко наголосив, що наразі рано говорити, яка це була речовина. Також зарано говорити, чи можна класифікувати цей напад як хімічну атаку.

Зауважте Отруйна речовина задушливої дії: "Азов" показав постраждалих від ймовірної хіматаки

Поки що зарано говорити, яка саме речовина це була і чи можна напад класифікувати як хімічну атаку,

– заявив Кириленко.

Він розповів, що російські окупанти приховують сліди своїх злочинів у Маріуполі. Ворог використовує мобільні крематорії для спалення вбитих ними цивільних. Лік загиблих вже йде на тисячі.

Важливо – У Міноборони відповіли на можливу хімзброю у Маріуполі: дивіться відео