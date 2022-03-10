Ще сотні знищених танків і хтось зайде в бункер Путіна, – Піонтковський

Росія продовжує вбивати українців на війні, проте ЗСУ дають гідну відсіч ворогу. Якщо будуть ще сотні знищених російських танків, то хтось усе таки може усунути Путіна у його ж бункері.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, мовиться саме про вбивство російського диктатора.

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Піонтковський: Знищення Путіна залежить від українців

Як зауважив Піонтковський, Путіну вдалося "загадити" мізки російській армії. Проте у них не залишається жодної мотивації, окрім того, щоб просто вижити.

Ще сотні знищених танків і хтось увійде у бункер Путіна,

– наголосив він.

Російський публіцист вважає, що правомірне усунення глави Кремля можливе, якщо Україна продовжуватиме знищувати окупанта.

"Це від вас залежить. Те, як борються українці не мені вам розказувати", – додав Піонтковський, сказавши, що моральний дух та мотивація в української армії геть інакші, аніж у загарбників.



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