Ще тиждень "канікул": нардепи зберуться у Раді аж наприкінці січня

Народні депутати проголосували за те, щоб відпочивати від роботи понад місяць. Відтак, український парламент не працюватиме 18 грудня по 25 січня.

Під час пленарного засідання 243 нардепи схвалили "Постанову про внесення змін до календарного плану проведення шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання № 6429.

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Згідно з документом, тиждень з 17 по 21 січня 2022 року буде тижнем роботи в комітетах. Однак, цілком ймовірно, що він перетвориться у додаткові 7 днів "канікул" для народних депутатів.

Останній пленарний тиждень шостої сесії буде з 25 до 28 січня 2022 року,

– додали у ВРУ.



Календарний план шостої сесії ВРУ / Дані Верховної Ради України

Плани Ради на майбутнє

Спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що вже у наступному році народні обранці зможуть голосувати за допомогою фейсайді (він же сканер обличчя) або відбитка пальця.

Для цього, звісно, необхідно переобладнати Верховну Раду, і зробити це можна лише під час тривалих канікул і скоріш за все влітку. Відбуватися все буде у два етапи: