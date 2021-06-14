Треба ще попрацювати, – євродепутат Ауштрявічюс про вступ України в НАТО

На саміті НАТО члени Альянсу підтвердили обіцянку прийняти до свого складу Україну. Однак, для цього державі необхідно ще чимало працювати.

Що має зробити Україна для отримання ПДЧ

Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів депутат Європейського парламенту Пятрас Ауштрявічюс. Він зазначив, що Україна має, що представити НАТО та Євросоюзу, однак досі залишаються певні проблемні питання.

До теми НАТО підтвердив обіцянку прийняти до свого складу Україну через ПДЧ

Зокрема, за його словами, Україні треба продожувати боротись з корупцією. Крім того, необхідно встановити верховенство права.

Тут ще треба буде попрацювати,

– підкреслив євродепутат.

Чи важливий для України крок НАТО щодо членства

Ауштрявічюс пояснив, що річні програми НАТО мають допомогти досягнути документ "План дій щодо членства". Однак, за його словами, незрозуміло, скільки ще Україна отримає таких річних програм.

Це залежить і від реформ, які будуть проводитись в Україні, і конструктивного підходу НАТО,

– зауважив він.

Євродепутат наголосив, що мотивація у питанні співпраці НАТО та України має залишитись з обох сторіс, хоч результати залежать від української. "Коли мовиться про річні програми, про План до членства – це вже щось таке, що викликає зацікавленість", – підкреслив він.