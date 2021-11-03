Ще трьом областям загрожує червона зона
Джерело:24 канал
Наразі вже 15 областей перебувають у червоній зоні карантину. У МОЗ розповіли, що ще три області України можуть потрапити у червону зону карантину.
Віктор Ляшко розповів, що ці регіони перебувають у зоні ризику. Про це міністр охорони здоров'я розповів на брифінгу 3 листопада.
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Ще 3 області можуть стати "червоними"
У зоні ризику Волинська, Харківська та Тернопільські області,
– розповів Ляшко.
Він також додав, що наразі 16 регіонів перебувають в червоній зоні. У них з 1 листопада спеціальні робочі групи перевірятимуть дотримання протиепідемічних норм та заходів щодо стримування COVID-19.
За словами міністра, у ці групи входитимуть представники МОЗ, міністерства регіонального розвитку, поліції та Держпродспоживслужби.Зверніть увагу! 2 листопада керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко розповів, що ще 3 області можуть перейти у червону зону. Мовиться про Волинську, Харківську та Тернопільську області.
Коротко про ситуацію з коронавірусом в Україні
- За минулу добу, 2 листопада, в Україні зафіксували 23 393 хворих на COVID-19. З них 1 406 дітей та 421 медпрацівник.
- До лікарень госпіталізували аж 5 935 людей. На жаль, ще 720 хворих померли. Натомість подолали хворобу 11 937 пацієнтів.
- Станом на 3 листопада, в червоній зоні карантину перебуває Київ та 15 областей.
- Зокрема, Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська.