Ще трьом областям загрожує червона зона

Наразі вже 15 областей перебувають у червоній зоні карантину. У МОЗ розповіли, що ще три області України можуть потрапити у червону зону карантину.

Віктор Ляшко розповів, що ці регіони перебувають у зоні ризику. Про це міністр охорони здоров'я розповів на брифінгу 3 листопада.

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Ще 3 області можуть стати "червоними"

У зоні ризику Волинська, Харківська та Тернопільські області,

– розповів Ляшко.

Він також додав, що наразі 16 регіонів перебувають в червоній зоні. У них з 1 листопада спеціальні робочі групи перевірятимуть дотримання протиепідемічних норм та заходів щодо стримування COVID-19.

За словами міністра, у ці групи входитимуть представники МОЗ, міністерства регіонального розвитку, поліції та Держпродспоживслужби.

Коротко про ситуацію з коронавірусом в Україні

За минулу добу, 2 листопада, в Україні зафіксували 23 393 хворих на COVID-19. З них 1 406 дітей та 421 медпрацівник.

До лікарень госпіталізували аж 5 935 людей. На жаль, ще 720 хворих померли. Натомість подолали хворобу 11 937 пацієнтів.

Станом на 3 листопада, в червоній зоні карантину перебуває Київ та 15 областей.

Зокрема, Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська.