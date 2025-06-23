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23 червня, 11:00
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Ще троє людей можуть бути під завалами 5-поверхівки в Шевченківському районі Києва, – КМВА

Анастасія Безейко
Основні тези
  • Унаслідок російської атаки вночі 23 червня пошкоджено 5-поверхівку в Шевченківському районі Києва.
  • За даними начальника КМВА, під завалами будинку можуть перебувати ще 3 людини.

Уночі понеділка, 23 червня, Росія атакувала Київ, поціливши у 5-поверхівку в Шевченківському районі. Там триває пошуково-рятувальна операція, під завалами можуть бути ще 3 людини.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка. Станом на 11:00 кількість постраждалих у столиці зросла до 31 людини, загинуло 6 осіб.

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Росія ударила по житловому будинку

У Шевченківському районі столиці ворог поцілив у 5-поверхівку. Пошкоджено перекриття 4 та 5 поверхів із частковим руйнуванням даху, у дворі сталася пожежа автомобілів.

Наразі рятувальники максимально зосереджені, щоб якнайшвидше розібрати завали й дістатися до наших людей,
– написав Ткаченко.

Працівники ДСНС проводять евакуацію мешканців за допомогою автодрабини та триколінної драбини. Серед врятованих – вагітна жінка.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

За словами Володимира Зеленського, для ударів Росія могла застосувати північнокорейську балістику. Загалом у столиці пошкоджено щонайменше 5 багатоквартирних будинків.