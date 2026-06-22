Виважена стратегія – регулярно самостійно проводити базовий податковий аналіз. Так у вас буде можливість завчасно виявити слабкі місця і привести їх у відповідність. Це особливо актуально в умовах автоматизованого комплаєнс-контролю і системи моніторингу критеріїв оцінки ризиків, які безперервно сканують подані декларації. В ексклюзивній колонці для 24 Каналу розповідаю, на що варто звернути увагу.

До теми Надходження до держбюджету перевищили 100%: як це пов'язано з податками

Організація підготовки

Після отримання повідомлення про перевірку варто чітко зафіксувати, що саме цікавить інспекцію.

Підготовка має стартувати з визначення звітного періоду і переліку податкових зобов'язань, які перевірятимуть. Важливо також одразу обрати, хто в команді візьме на себе координацію підготовки та проведення внутрішнього аудиту. Так ви зможете мінімізувати можливі ризики, які виникають через поспіх у підготовці.

Звичайно, готовою до перевірки завжди має бути вся документація, але те, що зазначила податкова – ваш ключовий фокус.

Робота з первинною документацією

Податковий кодекс України закріплює відповідальність за прозорість поданих показників на платника. Відтак, без відповідних документів певні податки вам можуть донарахувати. Відсутність первинки – одна з базових, і при цьому найпоширеніших "халеп", у які потрапляє бізнес під час проходження перевірки.

Первинною документацією заведено вважати договори, рахунки-фактури, накладні акти тощо. Перед перевіркою слід навести лад у цьому архіві – систематизувати документи та перевірити наявність усіх сум, печаток і підписів. Усі дані, вказані на папері, мають збігатись з зазначеними в електронній базі підприємства.

Створюйте та зберігайте копії усіх ключових податкових документів. Так, це додаткові адміністративні витрати, але вони точно будуть меншими за можливі штрафи у випадку відсутності потрібної звітності.

Стан розрахунків з бюджетом

Перед перевіркою важливо розуміти статус усіх чинних зобов'язань. Оскільки деякі податки не списуються автоматично, заборгованість може не відображатись у звітах, але існувати в базі податкової. Наявність навіть мінімального боргу може спровокувати додатковий більш детальний аналіз підприємства.

Визначте комфортний для себе період, за результатами якого ви будете робити запит в податкову щодо відсутності боргів. Зазвичай це раз на 3 або 6 місяців. Навіть без перевірки так ви будете спокійні, що провели всі обов'язкові платежі.

Ділова мета операцій

Окрім належного документального оформлення, важливо мати можливість пояснити економічний зміст господарських операцій.

Під час перевірок ДПС все частіше аналізує, чи мала операція реальну бізнесову мету й економічний ефект для підприємства. Краще заздалегідь підготувати аргументацію щодо нестандартних витрат, маркетингових послуг, консультаційних договорів або інших операцій, які можуть викликати додаткові питання.

Контроль ризикових операцій

В Україні ризиковими операціями вважають ті, що несуть загрозу втрати ресурсів, недосягнення цілей або привертають увагу фінмоніторингу через підозру у фіктивності або ухиленні від сплати податків.

Найчастіше питання виникають щодо співпраці з "сумнівними" компаніями та повернення грошей без достатніх доказів правомірності таких дій. Крім цього, стати тригером для інспекції також можуть нетипові призначення платежів або суми, що виходять за межі рутинної діяльності.

Якщо у вашого бізнесу є операції, які підпадають під цей опис, краще завчасно сформувати пояснення і зібрати докази їхньої законності для уникнення неприємних ситуацій.

Перевірка контрагентів

Податкова дедалі частіше оцінює не лише саму операцію, а й ділову репутацію контрагента. Варто періодично перевіряти партнерів на предмет податкового боргу, статусу платника ПДВ, наявності кримінальних проваджень, судових спорів або включення до переліків ризикових платників.

Навіть якщо операція фактично відбулася, співпраця з проблемним контрагентом може стати приводом для додаткових запитань під час перевірки.

Кадрова документація і виплати

Окремою складовою перевірки також є аналіз правильності нарахування і сплати ПДФО, військового збору та ЄСВ. З власного досвіду раджу заздалегідь перевірити всі кадрові документи, трудові договори та цивільно-правові угоди. Крім того, важливо проглянути порядок виплат працівникам і підрядникам.

Перевірка звітності

Останнє, але не менш важливе. Перед перевіркою обов'язково потрібно звірити зобов'язання бізнесу з його звітністю.

Особливу увагу слід приділити коректності відображених доходів і витрат, а також правильній і своєчасній реєстрації податкових накладних. Необхідно ретельно проаналізувати всі реєстри та виключити будь-які можливі технічні помилки.

Врахуйте, що за самостійне виявлення неточності у деяких випадках також передбачений штраф у розмірі 3% від недоплати. Подати декларацію з уточненнями та сплатити його краще до початку перевірки.

Варто розуміти, що підготовка до перевірки починається з формування податкової культури. Коли такий підхід, а не зовнішні оцінки, формує систему, бізнес може бути впевненим у прозорості своєї діяльності та надійно захищати свої активи.