Змагання за ініціативу: військовий оглядач спрогнозував хід подій на фронті у 2023 році

Ситуація на полі бою в Україні залишається складною. У 2023 році хід війни багато у чому залежатиме від того, хто швидше почне наступальні дії.

Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, говорячи про ситуацію на фронті, варто розглядати 2 стадії – поточну та у перспективі.

Зверніть увагу Новий етап війни, саміт миру та мапа Буданова: до чого Україні готуватись у 2023 році

Перша стадія – оперативна, тобто та, яка склалася на полі бою станом на сьогодні.

Що відбувається на фронті

Як зазначив Мусієнко, зараз тривають активні бої на Донецькому та Луганському напрямках. Попри припущення багатьох аналітиків, погодні умови не спричинили паузу у бойових діях.

"Погода у перший місяць зими не стала фактором, який обмежує можливості для ведення боїв. Думаю, у майбутньому це також впливатиме не надто сильно. Або ж паузи у боях будуть незначними", – сказав військовий оглядач.

Одне з основних завдань, яке стоїть перед українськими захисниками, полягає у тому, аби стримувати атаки противника на Донецькому напрямку. ЗСУ чудово з цим справляються. За словами Мусієнка, ситуацію на Донецькому напрямку вдалося стабілізувати, оскільки у попередні тижні вона була дещо складнішою для України.

Водночас українські військові ведуть контрнаступальні дії у районі міста Кремінна на Луганщині. Там тривають активні бойові дії. А ворог підтягує туди мобілізованих, аби захищатися,

– зазначив військовий оглядач.

Олександр Мусієнко розповів, чого очікувати на фронті у новому році: дивіться відео

Основні оперативні завдання для ЗСУ у 2023 році

За словами керівника Центру військово-правових досліджень, на оперативному рівні перед ЗСУ стоять 2 основних завдання:

Забезпечити захист Бахмута і за можливості перейти там до локальних контратак.

Звільнити Кремінну, що відкриє можливості та шляхи для просування до Сєвєродонецька та далі на південь.

Мусієнко зауважив, що росіяни чудово розуміють важливість цього плацдарму, тому перекидають на Схід України підкріплення та активно чинять спротив.

Змагання між Україною та Росією за те, хто першим піде у контрнаступ

Друга стадія, у якій варто розглядати майбутні події на полі бою, – середньострокова. У цьому плані, за словами керівника Центру військово-правових досліджень, є певна конкуренція щодо того, хто швидше зможе почати контрнаступальні дії на тому чи іншому напрямку.

Це змагання за ініціативу. Зараз у нас йде суперництво з Росією за те, хто перший зможе почати наступ за допомогою своїх ударних угруповань: чи це зробить ворог навесні, чи це зробимо ми,

– наголосив Мусієнко.

Він додав, що у випадку, якщо першою у контрнаступ піде Україна, то противник буде вимушений захищатися і розтягнути свої сили. Військовий оглядач зауважив, що росіяни дуже не люблять, коли ЗСУ ставлять перед ними таке завдання.

Змагання ресурсів

Водночас відбувається також змагання у плані ресурсної бази. Як зазначив Мусієнко, Київ активно працює з міжнародними партнерами над тим, аби закрити запити, які є в української армії.

У цьому сенсі вдалим є візит президента України Володимира Зеленського до США. Також зараз є й інші запевнення від наших партнерів у тому, що вони продовжуватимуть підтримувати Україну,

– сказав військовий оглядач.

Він додав, що ворог також активно намагається поповнити свої військові ресурси. Для цього Москва почала активніше співпрацювати з Китаєм, Іраном та Північною Кореєю.

"Попри те, що Росія може мобілізувати людей, їх треба чимось озброїти. У цьому плані що б там не казали росіяни, але проблеми у них є", – зазначив Мусієнко.

Той, хто першим почне контрнаступ, диктуватиме умови війни

Керівник Центру військово-правових досліджень наголосив, що той, хто перехопить ініціативу та першим почне вдалі контрнаступальні дії, надалі буде диктувати всі умови у цій війні.

Олександр Мусієнко Керівник Центру військово-правових досліджень Але навіть якщо складеться так, що Росія спробує наступати, цей сценарій теж прораховується і розглядається. Ми будемо готові до того, аби відбити атаки противника, знесилити його і перейти в локальні контратаки, які потім переростуть в оперативний та стратегічний простір.

Він зауважив, що Україна вже має такий досвід. Мусієнко додав, що розвиток ситуації на полі бою також залежатиме від того, як швидко Україна отримає далекобійне озброєння на кшталт систем ATACMS, танки, бронетехніку та підсилення артилерії.

Чого очікувати на фронті у 2023 році: коротко