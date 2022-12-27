Яким Захід бачить майбутнє Росії після поразки у війні: Клімкін озвучив 4 версії

Країни Заходу почали серйозно сприймати потенційну поразку Росії у війні з Україною і мають декілька сценаріїв, які можуть влаштувати і Україну. Яким же Захід бачить майбутнє Росії після війни – читайте у статті

Про це 24 каналу розповів колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін. За його словами, західний світ почав розуміти природу російського режиму і переконуватись, що Росія – це не тільки Владімір Путін та його оточення, а й російське населення, яке також стоїть за імперіалістичними намірами.

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Що думають на Заході

Павло Клімкін зазначив, що важливе не тільки те, що думають і говорять в західних країнах про поразку Росії, а воля до реалізації цих планів.

За словами ексміністра закордонних справ України, існує чотири точки зору на майбутнє Росії після поразки:

показати Росії на її місце, а потім прослідкувати, щоб вона це виконувала;

"перезавантажити" Путіна;

перезавантажити російську систему та режим;

щоб теперішньої Росії не було.

Клімкін скептично поставився до першої версії, оскільки тут важливіше не показати Росії на її місце, а поставити її на місце. Саме це буде означати спільну із Заходом перемогу України.

Всім прекрасно зрозуміло, що Путін не відступить. Бажання зруйнувати Україну, нашу державність, націю і все, що завгодно сидить у нього дуже-дуже глибоко,

– зазначив політик.

Говорячи про російського диктатора Владіміра Путіна, ексміністр переконаний, що він нічого не зрозумів з історії та дивиться на неї під власним кутом зору.

Він бачить історію і взагалі все в своєму перекривленому сенсі величі окремої російської цивілізації,

– сказав Клімкін.

Захід не дуже розраховує на перезавантаження Росії, оскільки вважає це не політично коректним, провокаційним та тим, що може призвести до ескалації.

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Павло Клімкін категорично відкинув першу версію, пояснивши це тим, що ефект від цього не буде сталим, а загроза зі сторони Росії для України буде зберігатись й надалі, бо росіяни не вважають українців рівними собі.

Як мінімум, що влаштує Україну – це перезавантаження російського режиму. За словами політика, про це починають говорити на Заході, але поки що не дуже голосно через побоювання наслідків. Вакуум, який настане в Росії після такого перезавантаження складно передбачити, тому Захід побоюється цієї версії.

"Є поки що побоювання наслідків, побоювання того, а який вакуум залишиться в Росії, а що там буде, а хто буде контролювати озброєння, а хто буде там хазяйнувати й ще багато питань", – зазначив Клімкін.

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