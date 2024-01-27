Що буде коли Трамп розчарується у Путіну

Речник Білого дому з питань нацбезпеки Джон Кірбі підкреслив, що найближчі місяці можуть бути критичними для України, бо військові змушені ухвалювати складні рішення в умовах відсутності американської допомоги. Ця заява пов'язана насамперед з дискусіями, які тривають в Конгресі, щодо умов на яких має бути виділена допомога.

Республіканці дивляться в сторону Трампа

Республіканці пов'язують рішення про виділення допомоги Україні з остаточним компромісом по міграційній політиці США. Хоча абсолютно незрозумілим залишається питання, чи потрібен республіканцям такий компроміс.

До теми Путін точно залишиться на престолі після виборів, але питання в іншому

Позиції 45-го президента Дональда Трампа посилюються з кожним днем. Він вже переміг Ніккі Гейлі на праймеріз у Нью-Гемпширі, а інший важливий кандидат Рон Десантіс відмовився від подальшої участі у змаганні на користь Трампа. Можливо, він очікує від політика подяки у вигляді посади віцепрезидента США у разі, якщо Трамп отримає довгоочікувану номінацію.

Це означає досить просту річ – все більше республіканців у Конгресі будуть прислухатися до Трампа, бо він матиме більший вплив. Політик і після каденції залишався людиною, до якої змушені були прислухатися керівники республіканців у Сенаті й Палаті представників. Після відставки спікера Кевіна Маккарті Трампа може зупинити тільки суд, але не республіканський виборець, який продовжує йому симпатизувати.

Республіканські сенатори і конгресмени усвідомили, що без підтримки Трампа їм годі очікувати на продовження власної політичної кар'єри. Якщо республіканці таки підпишуть важливий для них компроміс по міграційній політиці, існує ймовірність, що залежний від Трампа спікер Палати представників Майк Джонсон відмовиться ставити законопроєкт на голосування. Такий розвиток подій є невтішним для України.

Що насправді мав на увазі Джон Кірбі

Адміністрація Джо Байдена намагається і тиснути на Конгрес, і співпрацювати з ним. Байден йде на безпрецедентні поступки республіканцям у питанні міграційної політики. Однак наразі це не працює. Республіканці уважно дивляться не в бік Білого дому і Байдена, а в бік Трампа і його власних політичних міркувань.

Сам Трамп вже зробив свій вибір – жодного долара для України, створення ситуації, яка, на його думку, зможе розчистити можливості для домовленостей з Владіміром Путіним у разі. Трамп сподівається, що він знайде такий баланс інтересів з Путіним, який призведе до завершення війни в Україні. Але, як і будь-яка людина з авторитарним мисленням Трамп може бажати, щоб сама Україна не мала жодної ролі в ухваленні рішення щодо своєї подальшої долі, а просто погодилася з тими міркуваннями, які будуть висловлені ним і Путіним.

Читайте також Для чого росіянам історія з Іл-76

Для того, щоб українці погодилися з таким розвитком подій, Трампу потрібно, щоб Україна не мала жодних сподівань на допомогу. Тоді він виступить "рятівником" України від неминучої катастрофи. А яким буде цей порятунок – вирішувати Трампу і Путіну, а не українцям.

Це дуже небезпечний розвиток подій для України у періоді передвиборчої боротьби у США. Саме це і мав на увазі Джон Кірбі, коли говорив про непрості місяці для України.

Найважливішим є питання, а що буде, коли Трамп розчарується у своїх співрозмовниках, коли не зможе знайти спільної мови з Путіним та іншими диктаторами? Тут передбачувати важко.

Чи буде Трамп у цій ситуації допомагати Україні боротися за свій суверенітет? Чи взагалі вирішить, що йому краще усунутися від вирішення європейських проблем і бути просто свідком складних процесів?