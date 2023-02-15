Після розпаду Росії Україна може дружити з деякими країнами, – ветеран війни

Поразка Росії у війні проти України повинна закінчитися її розпадом. Після цього окремі країни на території нинішньої Росії навіть зможуть мати порівняно нормальні відносини з нашою державою.

Таку думку в ефірі 24 Каналу вислови ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ та військовий експерт Олексій Гетьман. Він спробував спрогнозувати події після поразки Росії.

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Що буде після війни

Передовсім співрозмовник зауважив, що чисельна перевага населення Росії не є визначальною. Мовляв, найбільші за кількістю населення держави Китай та Індія не зможуть на рівних конкурувати з порівняно менш чисельними США.

Це означає, що нам потрібно мати сучасне озброєння, надсучасне озброєння. Ми маємо переорієнтувати нашу економіку після війни спершу на відбудову, але, звісно, ми маємо будувати наш військово-промисловий комплекс,

– акцентував Олексій Гетьман.

Він висловив переконання, що всередині нашої країни всі це чудово розуміють, тому після перемоги все саме так і відбуватиметься.

"Що робити з Росією – це інше питання. Вони казали щось про демілітаризовану зону. Я думаю, що варто зробити таку зону під егідою ООН, але вглиб Росії – щонайменше на 300 кілометрів", – заявив майор запасу ЗСУ.

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Потенційні союзники України

Він вважає, що після поразки у війні Росія має розпастися, як свого часу Радянський Союз, на кілька окремих країн. З деякими, можливо, навіть вдасться налагодити добрі відносини.

У мене є друзі з Сибіру, які дуже ображаються, коли їх називають "рускими". Кажуть, що вони не "руски", а сибіряки. Може, ці люди не такі й вороги нам будуть, коли Росія розпадеться,

– припускає ветеран російсько-української війни.

Свою думку він пояснює принципом, що "ворог мого ворога – мій друг". Мовляв, ці люди ще задовго до війни не надто полюбляли Москву та все довкола неї.

На які частини може розпастися Росія

Під час форуму вільних народів пост-Росії, який відбувся в будівлі Європарламенту 31 січня, одразу 5 національних народів заговорили про незалежність.

Усі вони планують провести відповідні референдуми в онлайн-форматі. Мова про:

Кенігсберг (Калінінградська область),

Інгрію (Санкт-Петербург),

Урал (Єкатеринбург),

Сибір (Новосибірськ),

Кубань (Краснодарський край).

Крім того, неодноразово звучали заяви по незалежність й в інших регіонах, серед яких Татарстан і Дагестан. А Чеченська Республіка Ічкерія навіть виборювала свою незалежність у двох російсько-чеченських війнах.