"До наших фортифікацій ще далеко": яке майбутнє російського плацдарму на Сумщині

На плацдармі в Сумській області, який нині перебуває під контролем росіян, на них чекає така сама доля, як і на Харківському напрямку – у Липцях та Вовчанську: увійшли, загрузли в боях – і там застрягли.

Про це в ефірі 24 Каналу повідомив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан. За його словами, розвиток цього плацдарму, як і подальший наступ з нього, є нереалістичним.

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Чи дійде ворог до укріплень

Він пояснив, що росіянам вдалось просунутись на територію Сумщини через те, що ЗСУ надто довго перебували на території Курської області. Вони вчасно не повернулися до кордону. Світан також наголосив, що росіяни ще дуже далеко від українських фортифікаційних споруд.

Де фортифікації треба було будувати? В полях, чи що? Напевно, треба подумати тим, хто зараз пише про фортифікації. Фортифікації відбудовані у лісах. Та вони ще туди не доповзли. А в полях хто будує фортифікації? Розберуть же на лоскутки до кінця. Тим більше – авіація, артилерія і пілотрони,

– сказав Роман Світан.

Він сумнівається, що ворог взагалі зможе дійти до цих укріплень, адже у нього вже не вистачає резервів навіть для утримання зайнятої території. Ситуація на цьому плацдармі, за словами Світана, аналогічна тій, що склалася у Вовчанську й Липцях – і залишатиметься такою аж до перемоги України.

Що відбувається на Сумському напрямку: дивіться по карті

Також він нагадав, що росіяни не змогли прорватися ані у Вовчанську, ані в Липцях – уже другий рік поспіль вони безуспішно намагаються просунутися у бік Харкова.

Щодо перекидання техніки до Білорусі, Світан пояснив, що це підготовка до осінніх навчань. Проте, на його думку, серйозної загрози з білоруського напрямку наразі немає. Адже в разі повторної участі Білорусі у вторгненні, першим під удар потрапить Лукашенко, і навряд чи він цього прагне.с